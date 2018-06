Un dels processats va esgrimir ganivets lligats amb filferros a les mans

Actualitzada 04/06/2018 a les 15:33

Dos homes s’enfronten a vuit anys de presó per apunyalar-ne un altre a Tarragona. Els fets es remunten a la matinada del 21 de desembre del 2012 quan els dos acusats, Rafael G.A. i Manuel M.L., van acudir al portal d’un domicili de la Part Alta i van començar a cridar a la víctima, Salah E.S., perquè baixés al carrer. Segons l’escrit del fiscal, l’home ho va acabar fent i va veure que Rafael G.A. duia «dos ganivets lligats amb filferros en cadascuna de les seves mans i els esgrimia contra ell amb un to amenaçador». Al mateix temps, l’altre acusat li deia que el matés i que el punxés. Posteriorment, l’home que duia els ganivets va clavar diverses punyalades a la víctima, que va passar set dies ingressada a l’hospital recuperant-se de les ferides.Segons el relat del ministeri fiscal, Salah E.S. es trobava en un domicili del carrer Talavera, que era propietat d’un amic seu. Amb ells també hi havia la parella de la víctima, Jimena B.T. -en situació irregular a l’estat espanyol- i la germana d’aquesta, Jissel B.T., declarada en rebel·lia en aquest procediment judicial.Sobre dos quarts de dues de la matinada, Rafael G.A. i Manuel M.L., aquest últim fins feia poc que ja no era parella de Jissel B.T., es van apropar fins al portal de l’edifici des d’on van començar a cridar i a demanar a Salah E.S. que baixés al carrer. En el seu lloc, qui va baixar va ser Jimena B.T., la qual va començar a discutir amb els dos homes.A continuació, va baixar al carrer Salah E.S., moment en el qual va veure que Rafael G.A. duia dos ganivets lligats amb filferros a cada mà i els esgrimia cap a ell amb un to amenaçant mentre Manuel M.L. li deia «mata’l, mata’l» i «punxa’l, punxa’l», alhora que l’empenyia. En aquell moment, l’home que anava armat va propinar a la víctima una primera punyalada que va impactar al seu costat, «amb clar coneixement que li podria haver afectat òrgans vitals i de les seves conseqüències lesives, podent arribar a produir-li la mort», segons el fiscal.Per contrarestar l’atac, l’amic de la víctima li va llençar un pal d’escombra des de la finestra perquè es pogués defensar. Mentre la víctima intentava mantenir allunyat a l’acusat que esgrimia els ganivets, l’altre el pegava i l’empentava per darrere. Això va provocar que es distragués i es girés, la qual cosa va permetre que l’agressor li propinés més ganivetades.Finalment, els dos individus van marxar i la víctima va ser atesa per les dues dones. Com a conseqüència de l’agressió, l’home va passar set dies ingressat a l’hospital i no es va curar de les lesions fins al cap de quatre mesos. A més, li ha quedat una cicatriu de 16,5 cm al pit i tres cicatrius més al tòrax.Per la seva part, un dels acusats, Rafael G.A., va patir esgarrapades a la cara, el coll i l’avantbraç per part d’una de les dones, així com lesions compatibles amb una contusió amb el mànec d’un estri per part de la víctima. La fiscalia, però, sol·licita la seva absolució per aquestes dues faltes de lesions i només demana que indemnitzin l'acusat amb 210 i 420 euros, respectivament, per les lesions.Als dos acusats, el ministeri fiscal els atribueix un delicte d’homicidi en grau de temptativa pel qual sol·licita una pena de vuit anys de presó i una indemnització de més de 8.100 euros. El judici -que ara fa un any va quedar ajornat- està previst que se celebri dimecres a la Secció Segona de l’Audiència de Tarragona.