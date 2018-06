Cinc denunciats per abocaments il·legals a les Gavarres i a la part posterior de la Floresta

Els Mossos mantenen un dispositiu a la zona per evitar que es llencin residus urbans i perillosos pel medi ambient

Actualitzada 04/06/2018 a les 12:09

Els Mossos d’Esquadra han denunciat administrativament un total de cinc persones, durant els darrers dos mesos, per realitzar abocaments il·legals a Tarragona, concretament al Polígon Comercial les Gavarres i a la part posterior del barri de la Floresta. Els denunciats són quatre home i una dona, d’entre 25 i 57 anys, quatre d’ells de nacionalitat espanyola i una marroquina, amb domicili a Salou, Reus, Almeria, Igualada i Tarragona.Les denúncies s’han interposat en el marc d’un dispositiu iniciat el passat març per part de la Unitat Regional de Medi Ambient. Agents d’aquesta unitat havien detectat amb anterioritat gran quantitat de residus acumulats en dipòsits irregulars localitzats a la part posterior del barri de la Floresta i al Polígon Comercial Les Gavarres de Tarragona.Els agents van obrir diligències i van establir un dispositiu amb diverses mesures per identificar els autors dels abocaments. Per les característiques de la infracció, els agents van informar a l’Ajuntament de Tarragona per valorar la implementació de mesures per limitar l’accés a la zona.Durant els mesos que s’ha estat portant a terme el dispositiu amb patrullatge a la zona i vigilància amb agents de paisà, els mossos han enxampat cinc persones fent abocaments il·legals. D’aquestes, tres persones estaven fent abocaments de runa i les altres dues estaven llençant màquines recreatives. En aquest sentit, els agents han pogut contrastar que a la zona s’ha arribat a abocar tot tipus d’objectes, fins i tot un patinet de platja.En tots els casos, els agents van aixecar acta i ho van tramitar a l’Ajuntament per residus sòlids urbans i en cas de localitzar residus perillosos es tramitaria a l’Agència de Residus de Catalunya.El dispositiu de residus a la zona que estan portant a terme els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient no ha finalitzat i es continuen fent gestions i investigant la procedència dels residus.