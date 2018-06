Ballesteros subratlla que és ell qui decidirà si trenca el pacte amb el PP

Els republicans s’ofereixen a donar suport als pressupostos a canvi d’expulsar els populars del govern de Tarragona

Actualitzada 04/06/2018 a les 17:50

L’alcalde no vol condicions

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha agraït al grup municipal d’ERC l’oferta d’estabilitat, però davant la petició que expulsi el PP del govern ha recordat que és ell qui posa «les condicions». Aquest dilluns els republicans han tornat a estendre la mà a Ballesteros i s’han ofert a donar suport als pressupostos del 2019 en defensa de «l’interès» i la «bona imatge» de la ciutat. Després de l’aplicació de l’article 155 i de la sentència del cas Gurtel, però, des d’ERC insisteixen que els populars han de sortir del govern municipal perquè són «un partit estructuralment corrupte» i un exponent de «la involució democràtica». «Per què si el PP no és digne de governar a Espanya ha de ser digne de governar a Tarragona?», ha preguntat als socialistes el portaveu dels republicans, Pau Ricomà. De moment, el batlle ha reiterat que el trencament del pacte no està sobre la taula i que, en qualsevol cas, aquesta és una decisió que li correspondrà prendre a ell.El grup municipal d’ERC ha tornat a demanar al PSC trenqui el pacte amb el PP a l’Ajuntament de Tarragona. Segons ha afirmat en roda de premsa el seu portaveu, Pau Ricomà, els populars no mereixen estar al govern per la seva «condemna per corrupció», per l’impuls de mesures «d’involució democràtica» i per haver optat per la «repressió».Per tal de garantir l’estabilitat al consistori, Ricomà ha garantit que s’ofereixen a negociar els pressupostos del 2019 «de manera generosa» amb els socialistes. «Seguirem votant diferent del PSC en totes aquelles coses que ens separen, però si volen estabilitat i el gran escull que tenen són els pressupostos, els ho posarem fàcil», ha admès.Segons els republicans, «si l’alcalde fos políticament prou generós i pensés en els ciutadans, en la ciutat i en la imatge de Tarragona estendria la invitació a d’altres partits de tradició democràtica». «Tarragona no es mereix tenir al govern un partit estructuralment corrupte i, si Ballesteros és d’esquerres i pensa que el PP, per tema de falta de virtuts democràtiques, no pot governar l’Estat, ha de saber interpretar que aquesta gent no ha de poder governar Tarragona», ha conclòs Pau Ricomà.Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha agraït als republicans el seu «canvi d’actitud» i el tarannà «positiu» que ja es va evidenciar en el darrer plenari municipal amb el suport al govern per aparovar una partida de 7 MEUR per a inversions. Tot i això, en relació amb el PP el batlle no vol que li posin condicions. En aquest sentit, Ballesteros defensa que és «un home de paraula», que no és «inestable» i no canviarà d’opinió d’un dia per l’altre.