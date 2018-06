Alliberen quatre dones obligades a prostituir-se en dos pisos a Tarragona

Les víctimes arribaven a l'Estat pensant que obtindrien una feina per cuidar nens i gent gran

Actualitzada 04/06/2018 a les 15:14

La policia espanyola han desmantellat a Tarragona dos pisos on quatre dones de diverses nacionalitats eren explotades sexualment i obligades a exercir la prostitució en contra de la seva voluntat. Com a conseqüència de l'operació, s'han detingut quatre persones com a presumptes membres de la xarxa.Dues de les víctimes eren colombianes, una d'origen bolivià i una altra de nacionalitat búlgara. Precisament, va ser una d'elles les que va alertar la policia espanyola, a qui va explicar que van arribar a la ciutat sota falses promesa de feina, concretament dedicada a l'atenció d'infants i gent gran. En arribar a l'Estat, però, els comunicaven que tenien un gran deute i que hi havia de fer front prostituint-se.L'organització estava encapçalada per una parella de nacionalitat colombiana, ambdós de 52 anys, i els seus dos fills de 26 i 22 anys. Segons fonts policials, algunes de les víctimes han estat incorporades al programa de testimonis protegits després d'haver rebut amenaces per part dels membres de l'organització.Al quatre detinguts, se'ls acusa de delictes relatius a la prostitució, tràfic d'éssers humans amb la finalitat d'explotació sexual, contra els drets dels ciutadans estrangers i organització criminal i amenaces. Després de passar a disposició judicial, el jutge va ordenar la seva posada en llibertat a l'espera de judici.A partir de la documentació intervinguda als pisos, es va localitzar documentació per continuar amb la investigació i de la qual es desprèn que podria haver-hi més víctimes.