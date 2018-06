Afectats d'iDentral es concentraran davant Sanitat el 22 de juny

La plataforma Adafi estudia les opcions de presentar denúncia col·lectiva o individual

Actualitzada 03/06/2018 a les 19:10

Adafi, plataforma d’afectats de les clíniques iDental, ha convocat per al pròxim 22 de juny una concentració davant la seu de Sanitat a Tarragona, a l’avinguda María Cristina. La setmana passada, la clínica de President Macià va tancar les seves portes, com ha fet en moltes altres ciutats de l’Estat, i sense donar explicacions ni informar de la seva decisió de tornar-les a obrir o si bé el tancament és definitiu. Centenars de persones han vist truncada la seva atenció bucal, i moltes consideren que iDental ha actuat amb mala praxi.El grup d’afectat per iDental a Tarragona de Facebook ha crescut com la bromera en les dues últimes setmanes, passant d’una vintena de membre a més d’un centenar. Òskar Xavier Abellán, administrador de la pàgina i membre d’Adafi, va informar ahir a aquesta redacció que avui, dilluns, farà els tràmits corresponents per sol·licitar autorització per fer una concentració d’afectats el 22 de juny, «a la que esperem que hi assisteixi molta gent, tot i que és més complicat contactar amb persones d’edat avançada perquè no estan massa familiaritzades amb les xarxes socials». Abellán va informar que Adafi encara no ha decidit si és més convenient que els afectats presentin una denúncia col·lectiva contra iDental o ho facin de manera individual. «En la concentració del dia 22 en parlarem d’aquesta qüestió», va dir. Per altra banda, una recomanació que es fa des de diverses instàncies, dirigida als afectats, és que presentin denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.