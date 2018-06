El festival ha esgotat totes les localitats abans d’obrir portes per primer cop

Actualitzada 03/06/2018 a les 20:05

La vuitena edició del Minipop ha estat tot un èxit. Per primera vegada han esgotat totes les localitats abans d’obrir portes, més de 7.000 persones de totes les edats han participat en els diferents concerts, tallers, teatre i moltes activitats més al passeig de les Palmeres, però també de manera puntual en altres indrets de la ciutat com el Mercat Central.Tres dies intensos marcats per un cartell de músics que no té res a envejar a d’altres festivals nacionals. Des de l’organització tenen clar que el Minipop i el passeig de les Palmeres van de la mà i no s’entenen l’ún sense l’altre, és per això que lluitarà per seguir celebrant cada any el festival en aquest indret, tot i que un canvi de normativa de l’ajuntament afectarà als actes que se celebren a la Rambla i al passeig de les Palmeres.