La Pobla de Mafumet, preparada per acollir la competició de futbol dels Jocs 2018

L’alcalde de la Pobla, Joan Maria Sardà, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i el diputat Joan Olivella han inaugurat les instal·lacions del camp

Actualitzada 03/06/2018 a les 20:43

La Pobla de Mafumet ja està preparada per acollir la competició de futbol dels Jocs Mediterranis. L’alcalde de la Pobla, Joan Maria Sardà, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i el diputat a la Diputació, Joan Olivella, han inaugurat aquest matí les renovades instal·lacions del camp de futbol municipal. Les millores consisteixen en la construcció de serveis higiènics a les graderies, la remodelació integral dels vestidors i la reforma de la sala de premsa, entre altres. Els costos de l’actuació han anat a càrrec de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet.El municipi pobletà serà una de les seus on es disputarà la competició de futbol dels Jocs Mediterranis, per aquest motiu, estrenarà unes instal·lacions que l’alcalde del municipi qualifica d’«excel·lents». «Som un poble de llarga tradició futbolística i, gràcies als Jocs, podrem veure partits internacionals de primer nivell», expressava Sardà, que ha agraït a la Diputació l’«esforç important» que ha fet econòmicament per costejar les obres.Per la seva banda, l’alcalde Ballesteros, ha agraït a la Pobla de Mafumet la «vocació claríssima de col·laboració» amb un «projecte de territori» com són els Jocs Mediterranis. «És una de les localitats que, quan els Jocs tan sols eren una idea, ja es va posicionar al nostre costat», ha dit Ballesteros, que ha qualificat l’esdeveniment esportiu d’«articulació i dinamització territorial».Les millores de les instal·lacions s’han centrat en la construcció de serveis higiènics amb accés directe des de les graderies, la remodelació integral dels vestidors, la creació d’una sala polivalent per a autoritats, equip directiu i treballs d’oficina, la reforma de la sala de premsa, la modificació dels accessos, paviments i recollida d’aigua pluvial i la substitució de la gespa artificial del camp de futbol –instal·lada l’any 2006–.Sardà ha expressat també que, des de l’Ajuntament de la Pobla, es continuarà arranjant el camp de futbol municipal amb nous vestidors per al futbol base de l’equip.