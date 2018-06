Com és tradicional la font del claustre de la Catedral ha fet ballar l’ou per Corpus

Actualitzada 03/06/2018 a les 17:28

El claustre de la Catedral de Tarragona ha rebut una riuada de gent per veure L’ou com balla. La jornada d’avui, diumenge, del Corpus Christi ha començat al costat de la font, ubicada just al centre del recinte, que ha estat visitada per molts tarragonins i turistes de pas per la ciutat, per complir amb la tradició i veure el curiós espectacle que exerceix una atracció especial, L’ou com balla.També al claustre però en un dels passadissos s’han venut les tradicionals coques de cireres que es podien acompanyar amb un tastet de vi de missa. Per la tarda la jornada continuarà amb l’ofici i la processó que començarà a les set de la tarda a l’interior de la Catedral.