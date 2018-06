L’accident ha tingut lloc davant la plaça dels infants

Actualitzada 03/06/2018 a les 11:34

Un turisme ha bolcat aquesta nit al carrer Reial de Tarragona, davant la plaça dels infants. Tot sembla indicar que el conductor ha volgut estalviar-se el coixí que obliga a reduir velocitat que hi ha just davant una parada de bus. Per evitar-lo ha posat a prova el vehicle amb una ziga-zaga que l’ha acabat estampant contra un altre vehicle que estava estacionat, deixant el turisme infractor en posició lateral al mig de la via.Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues unitats dels Bombers, per desendollar la bateria del cotxe i evitar un possible incendi. A més, també es van activar unitats del SEM i de la Guàrdia Urbana. Afortunadament, tot i l’aparatós accident, cap persona va resultar ferida.