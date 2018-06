L'activitat del Corpus a la Catedral de Tarragona acull prop de 300 infants i professors

La jornada es va dividir en dues parts

Actualitzada 02/06/2018 a les 12:35

Prop de 300 infants i professors van participar ahir en la jornada del Corpus a la Catedral de Tarragona. L’activitat es va dividir en dues parts, la primera on es va desenvolupar «l’ou com balla» i la segona que va consistir en admirar el Baldaquí i la Custòdia de la Catedral.En la primera activitat els infants van haver d’esbrinar el nombre d’oques que viuen al patí de les oques de Barcelona. Van descobrir perquè són tretze i van situar la imatge de Santa Eulàlia. Van amagar els ous, que més tard cercarien els seus companys i perseguiren les oques per tal de prendre’ls-hi els ous.En la segona van descobrir els detalls de filigrana del Baldaquí i la Custòdia com ara les columnes entorxades, els raïms o els platerets. A més, els nens i nenes van conèixer el fill de l’artista, l’orfebre tarragoní Jordi Borràs, que va explicar l’obra realitzada l’any 1993.