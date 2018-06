Durant tota la tarda i part de la nit s’estan fent concerts i tallers al passeig de les Palmeres

Actualitzada 02/06/2018 a les 19:43

El festival Minipop està omplint de color i música la ciutat de Tarragona en el segon dia d’aquesta vuitena edició. Pel matí els més menuts han pogut gaudir d’un concert silenciós amb l’activitat ‘Silent Disco’ que també s’ha pogut realitzar aquesta tarda al passeig de les Palmeres.A més, en aquesta mateixa zona durant tota la tarda s’estan fent tallers com per exemple el d’endrapasomnis, de música, de creació lliure, d’il·lustració i també hi ha espais dedicats als jocs de taula. Tot això a banda dels concerts que han començat a dos quarts de sis de la tarda.