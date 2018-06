Tarragona ret homenatge al segon sensesostre mort al carrer l'any 2018

El passat 29 d’abril, l’Òscar va perdre la vida a l’interior d’un caixer d’una entitat bancària, a la cantonada entre la plaça Imperial i Prat de la Riba

Actualitzada 31/05/2018 a les 20:35

Tarragona va retre homenatge ahir a la tarda al segon sensesostre mort als carrers de la ciutat aquest any 2018. Primer va ser la Carolina, que va morir al número 58 de la Rambla Nova el passat 9 de febrer. El passat 29 d’abril, l’episodi es va repetir.Aquest cop, la víctima va ser l’Òscar, que va morir a l’interior d’un caixer d’una entitat bancària ubicada a la cantonada entre la plaça Imperial Tarraco i el carrer Prat de la Riba. «El carrer mata», va exclamar un dels assistents a la concentració, que va comptar amb la lectura de poemes i d’un text reivindicatiu.Conscienciar a la societat i retre homenatge a dues «víctimes del sistema». Aquest era l’objectiu de la concentració que va tenir lloc ahir, i on es van escoltar frases tan crues com la següent: «Avui esteu aquí només perquè no us interessa que em mori. Però demà, ja no hi sereu». Això va ser el que va dir un sensesostre a l’equip de l’Operació Iglú, que s’activa quan els termòmetres cauen per sota dels zero graus a l’hivern.Els presents van tornar a reivindicar una revisió del sistema de Serveis Socials i d’atenció als sensesostre. «No pot ser que dues entitats assumeixin més tasques de les que poden absorbir només perquè l’Ajuntament no fa el que toca», va dir José Ibarz en el seu text reivindicatiu, on també va recordar que, «a Tarragona, tenim als carrers gairebé 200 persones dormint».Per la seva banda, un dels organitzadors de la concentració, Amadeu López, va recalcar que «hem de treballar per modificar aquesta societat» i que «no interessa que les morts dels sensesostre surtin als mitjans de comunicació». «Esperem no tornar a veure’ns per això», va acabar dient Jordi Collado.