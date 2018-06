«No hem de caure en l'error de jugar a la puta i la Ramoneta com l'antiga CDC»

Nadal buscarà «obrar el miracle» i portar el PDeCAT a l’alcaldia de Tarragona, on actualment es troba en l’oposició amb dos regidors

— Tot va anar extremadament bé. La gent es veia satisfeta.— Crec que moltes de les persones que em donaven el seu suport, entenent que tenia moltes possibilitats de ser el candidat escollit, van preferir no venir. Penso que això és una tònica habitual en tots els partits, excepte si et compres una casa i ho penges a internet (riu).— No, no ho va ser. Ell em va trucar i hem parlat molt, i la nostra amistat continua després de les primàries.— Quan ens vam presentar el Jordi Sendra i jo estava una mica preocupat perquè pensava que el partit es trencaria per la meitat. Però és que, a Espanya, on no existeix tradició de primàries, és normal que es pugui sentir inquietud.— No voldria donar aparença d’arrogància, però la Marta Pascal té 37 anys, el David Bonvehí és jove… Després de formar un partit nou, amb gent jove… Potser se senten més còmodes amb el que jo proposava.— L’herència som nosaltres mateixos. La clau serà barrejar joventut i frescor amb allò que ens van ensenyar.— Van ser uns bons gestors. En el seu context, que ha canviat molt, de certa tranquil·litat i pau social, de taxes d’atur controlades, la gestió va ser correcta.— No hem de caure en jugar a la puta i la Ramoneta.— Amb una renovació íntegre de cares, adaptant-nos als nous temps i forma d’entendre les coses i fent política de carrer.— Estic content de tenir al Rubén Viñuales al consistori malgrat que es troba sota el pitjor paraigua de l’Ajuntament, que és Cs, perquè per fi hi ha un canvi de cares.— Tot canvia cada 24 hores. No tinc ni idea amb qui pactaré en un any. La meva prioritat, però, és pactar amb partits que defensin les llibertats de tots.— Fer una anàlisi de tots i cadascun dels carrers de Tarragona amb antropòlegs, urbanistes, sociòlegs, historiadors, teixits associatius i veïns. Així es veuran les mancances dels carrers i ens adonarem, per exemple, si hi ha massa terrasses.— No tindria cap mena de problema en què el Jaume I es convertís en la Casa de la Festa, encara que n’hauríem de parlar amb tranquil·litat, perquè hi ha propostes de fer un nou pàrquing.— No, un èxit seria entrar a l’alcaldia.— Sí, picarem tota la pedra que calgui i obrarem el miracle.