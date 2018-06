Incendi en un habitatge del carrer Major de Tarragona.

Quatre dotacions dels Bombers treballen en aquest servei i ja han donat el foc per controlat

Actualitzada 01/06/2018 a les 13:16

Un incendi s'ha declarat, a mig matí d'aquest divendres, en un habitatge del carrer major de Tarragona. El foc, que ha causat unes denses i negres columnes de fum que han despertat una gran expectació, no ha causat cap persona ferida. En el servei hi treballen quatre dotacions dels Bombers, que ja han pogut controlar les flames.El foc s’ha originat a les 11.43h en el tercer pis d’un bloc de quatre plantes del carrer Major. Segons l’avís del 112, l’incendi s’hauria produït en cremar el sofà, per la qual cosa podria haver cremat el menjador del domicili, tot i que l’afectació no està confirmada.L’incendi ha provocat unes grans flames i una densa i negra columna de fum que travessava per tres finestres de l'edifici, cosa que ha aixecat l'expectació dels vianants que passaven per la zona. El carrer Major ha estat tallat a l'alçada del carrer de Cavallers i, segons fonts testimonials, els Bombers haurien desallotjat la botiga Alehop i el celler Vins i Licors Jové, que es troben properes a l'edifici afectat.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat quatre dotacions dels Bombers, que han aconseguit controlar l’incendi cap a les 12.15h. En aquests moments es troben remullant la zona i posteriorment procediran a la revisió i la ventilació de l’edifici. Al lloc també hi són presents els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.