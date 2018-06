Foment de l'estudi i la investigació històrica vinculada al cristianisme

Fundació Privada Mútua Catalana signa un conveni de amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de 2.400 euros per editar i publicat les III Jornades d’Història Mossèn Sanç Capdevila i Felip

Actualitzada 01/06/2018 a les 15:23

La Fundació Privada Mútua Catalana ha signat un conveni de col·laboració, pressupostat en 2.400 euros, amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona per editar i publicar les actes de les III Jornades d’Història Mossèn Sanç Capdevila i Felip, celebrades el 15 i el 16 de juny del 2017, amb el títol Les minories socials i la justícia a l’època medieval i moderna.Les jornades, celebrades al Centre Tarraconense El Seminari, van reunir investigadors i ciutadans a nivell particular interessats en conèixer i interpretar el passat per afrontar així el present.Les ponències presentades durant l’edició de l’any passat van versar sobre els jueus, els moros i els moriscos a la Catalunya Nova, els càtars, el Tribunal de Coltellades i els Llibres de Crims a la ciutat de Lleida, la caça de bruixes al Camp de Tarragona, Inquisició i sodomia, els bandolers a la corona d’Aragó i l’estudi del cas del monestir de Poblet com a model d’administració de justícia en una senyoria eclesiàstica.