Belmonte: «Competir a casa és un plus de motivació»

La campiona olímpica ha fet una classe magistral a la ciutat abans de la celebració dels Jocs

Actualitzada 01/06/2018 a les 19:08

La nedadora Mireia Belmonte ha visitat Tarragona per fer una classe magistral de Viding Swimmers al Viding Fitness Center de Tarragona. La barcelonina ha fet una visita prèvia a la ciutat abans de tornar-hi amb motiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.«Disputar els Jocs del Mediterrani és molt bonic i intentaré gaudir al màxim», ha assegurat Belmonte. Per la nedadora catalana «competir davant de tots els meus amics i familiars és un plus de motivació». Tot i que ho veu complicat, ja que competeixen països molt forts com França o Itàlia. La medallista olímpica espera «acabar la temporada de la millor manera possible».Mireia Belmonte, ambaixadora de la marca Viding Fitness, ha entrenat durant dues hores a les instal·lacions del centre de Tarragona, les quals acolliran els entrenaments de les proves de triatló dels Jocs.La campiona olímpica, mundial i europea ha participat en tres Jocs Olímpics i quatre Mundials. Belmonte compta amb una medalla d'or, dos de plata i una de bronze en Jocs Olímpics, dues plates i un bronze en Mundials, i posseeix cinc rècords del món, l'últim obtingut en la prova de 400 metres estils.