Ballesteros creu que Sánchez pot ser «el principi de la solució» al conflicte polític català

A nivell local, l’alcalde reitera que «no està damunt la taula» trencar el pacte de govern amb el PP

Actualitzada 01/06/2018 a les 16:24

Pacte amb el PP

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha opinat aquest divendres que el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pot ser «el principi de la possible solució» al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Ballesteros ha posat en valor l’oferta de diàleg «sense condicions» que ha fet Sánchez a l’executiu català i ha agraït «l’acte de confiança» fet per ERC i el PDeCAT per tombar Mariano Rajoy, malgrat «la discrepància en temes de fons». Segons l’alcalde de Tarragona, ara el més important és que Catalunya «tingui un espai per poder dialogar» i que es donin solucions polítiques als problemes polítics plantejats. L’alcalde ha entomat el resultat de la moció amb «una gran alegria» perquè, ha dit, «tindrem un govern amb sintonia política a Madrid». En clau municipal, l’alcalde ha defensat el pacte de govern que manté amb el PP i ha recordat que es tracta d’un acord «estrictament local». «No està damunt la taula trencar el pacte», ha garantit.Ballesteros s’ha mostrat satisfet amb el canvi de govern i ha subratllat que, el missatge més important que ha enviat Pedro Sánchez, és el diàleg sense condicions, «el mateix que llença el president de la Generalitat».Segons el batlle tarragoní, cal donar respostes polítiques als problemes polítics i, al seu parer, Rajoy i el seu govern «no han estat a l’alçada». «Li ha faltat cintura i certa valentia; no pots esperar que els problemes es resolguin sols ni deixar-los en mans de la justícia», ha afegit.Per l’alcalde de Tarragona, la «confiança» i «generositat» dels partits independentistes i l’oferta de diàleg «sense condicions» de Sánchez són «el principi de la possible solució en un moment molt difícil i amb un govern que s’haurà de guanyar les garrofes pactant».D’altra banda, l’alcalde de Tarragona ha recordat que el pacte de govern que manté amb el PP a l’Ajuntament és «de caràcter estrictament local» i que als plenaris es posicionen, en ocasions, de forma contrària.Ara bé, segons Ballesteros els grans projectes pendents de ciutat requereixen «de certa estabilitat i unitat d’acció local», per la qual cosa ha assegurat que en cap moment ha estat ni està damunt la taula trencar el pacte abans de les municipals.Tot i això, l’alcalde ha ironitzat que no és «un pitonís» i que «el temps ho dirà». «Soc una persona de complir la meva paraula i, si no hi ha elements extraordinaris de caràcter local o que afectin a la vida local, no tinc perquè qüestionar-ho», ha tancat.Pel que fa al finançament dels Jocs Mediterranis, Ballesteros s’ha mostrat tranquil perquè les inversions a càrrec de l’Estat ja estan enllestides. A més, l’alcalde ha assenyalat que el pressupost operatiu disposarà dels recursos previstos als PGE del PP.