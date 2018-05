Primark tanca la polèmica: vendra samarretes d'Espanya a les botigues catalanes

S'ha viralitzat una conversa telefònica on un responsable d'atenció al client ha assegurat que no es venien «perquè hi ha hagut gent que s'ha molestat»

Actualitzada 31/05/2018 a les 20:13

El gegant de moda irlandesa Primark s'ha vist enmig d'una polèmica en descobrir-se en una conversa telefònica entre un responsable d'atenció al client de l'empresa i una usuària de la botiga de Tarragona en confirmar que les samarretes de la selecció espanyola (no oficials) per al Mundial de futbol de Rússia no es vendrien als establiments de Catalunya. Concretament, el teleoperador afirmava que no es vendrien a les botigues de Barcelona i Tarragona «perquè hi ha hagut gent que s'ha molestat» per la presència i que només les trobaria «fora de Catalunya».Davant d'aquesta polèmica que s'ha fet viral a les xarxes socials, l'empresa de moda ha decidit fer un pas enrere. «Reconeixem que aquesta ha estat una resolució equivocada i susceptible a ser interpretada com una falta de respecte als seguidors» de la Roja, segons ha informat Primark a Crónica Global. Finalment, han confirmat que en els pròxims dies els productes de la selecció seran distribuïts a les seves botigues catalanes «sempre que ho permetin els nostres serveis logístics».Primark ha explicat que els seus productes relacionats amb la Marca España generen «escasses vendes» als centres de Barcelona i Tarragona.