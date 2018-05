«El mal que han fet és impagable, però per fi s'ha demostrat que teníem raó»

Gas Natural haurà de pagar 2,1 MEUR als afectats per l’explosió gas de novembre de 2005 a la Rambla Nova, que va provocar cinc morts

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:07

Un «via crucis judicial»

No hi va haver suïcidi

Gas Natural, «sorpresos»

La companyia Gas Natural haurà de pagar 2,1 milions d’euros als afectats per l’explosió de gas que va tenir lloc el 10 de novembre de 2005 al número 73 de la Rambla Nova de Tarragona. La deflagració va provocar cinc morts –un home de 47 anys i una dona de 37 anys i els seus tres fills menors, de 3 i 5 anys i 1 mes i mig de vida–i un vianant ferit greu. «El mal que han fet és impagable, però per fi s’ha demostrat que teníem tota la raó», expressava l’advocat Jordi Calsamiglia, encarregat de la defensa del marit de la dona i pare dels tres nens, David Sanz. La sentència reconeix que és «incert» el motiu de l’explosió, però que «no pot quedar exonerada de responsabilitat la subministradora i la seva asseguradora, quan és qui comptava amb els mitjans i coneixements adequats per donar certesa sobre tals causes, i no ho ha fet».«Tretze anys després, s’ha fet justícia». L’advocat d’un dels principals afectats per l’explosió de gas que va tenir lloc al número 73 de la Rambla Nova no podia amagar la seva satisfacció per la sentència dictada pel Tribunal Suprem. Calsamiglia ha estat defensa de David Sanz, que va perdre a la seva dona i als seus tres fills menors la nit del 10 de novembre de 2005. Sanz rebrà una indemnització d’1,2 milions d’euros i el vianant ferit, que va perdre una cama, mig milió d’euros més.El 30 de setembre de 2013, el jutjat de primera instància 2 de Tarragona va acollir el judici civil per esclarir els fets. Gas Natural va quedar absolta, però la sentència es va recórrer. L’Audiència, amb el mateix criteri que la sentència de primera instància, va estimar en part les demandes, però va exculpar la companyia gasística. Les parts demandants van elevar els recursos al Tribunal Suprem, que 13 anys després dels fets ha estimat els recursos d’infracció processal i de cassació interposats pels perjudicats en el sinistre.«La sentència demostra que l’informe judicial interposat en aquell moment va ser un autèntic desastre», manifestava Calsamiglia. L’advocat recalcava que és «impensable» que una companyia «no doni explicacions després d’un fet així», i recordava que «en cap cas van acreditar el manteniment de la instal·lació».L’explosió es va produir al tercer pis del bloc, on hi residia la cinquena víctima, un home de 47 anys que van trobar hores després de la deflagració. Les altres víctimes vivien al quart pis, on es trobava també David Sanz, que va resultar ferit lleu.La sentència que culpabilitza Gas Natural ratifica, també, que la hipòtesi del suïcidi era «errònia», tal com declarava el mateix Calsamiglia. Algunes parts implicades van assenyalar a l’home de 47 anys que vivia al tercer pis com a culpable, després d’haver trobat un encenedor i una cigarreta al costat del seu cos a sota la runa. Durant el judici de l’any 2013, la família de la víctima, que s’acabava de separar de la seva dona, ja va desmentir la possibilitat que s’hagués tret la vida. De fet, les dues primeres sentències ja aclarien que «no hi va haver manipulació de la instal·lació».Gas Natural va rebre ahir amb sorpresa la sentència del Tribunal Suprem. Fonts de la companyia apuntaven que llegiran amb deteniment la sentència, que contrasta amb l’absolució en el judici civil celebrat al jutjat de primera instància número 2 de Tarragona i la dictada posteriorment per l’Audiència de Tarragona. Aleshores, els jutges van considerar que no havia quedat acreditat que la fuga de gas fos deguda a un defecte d’instal·lació que la companyia hauria pogut detectar, i tampoc que l’explosió no s’hauria produït si s’hagués fet la revisió reglamentàriament prevista. Gas Natural no pot recórrer a la sentència condemnatòria del Suprem.Els fets de la nit del 10 de novembre de 2005 van commocionar Tarragona durant molts dies. El funeral per les víctimes, celebrat a la Catedral, va aplegar milers de persones. A més, durant molts mesos, es van dipositar flors i espelmes al davant de les restes de l’immoble. D’altra banda, després de la fi del procés judicial, ja es podrà construir al número 73 de la Rambla Nova.