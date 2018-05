La restauració de les sargues de l'orgue encara la recta final

Les pintures de Montalbergo, del segle XVI, han recuperat el seu color i s’han consolidat les teles

La restauració de les sargues de l’orgue de la Catedral es troben en la seva recta final, passats quinze mesos des que experts de la Generalitat van iniciar els treballs. El projecte ha consistit en la neteja de la superfície pictòrica i el disseny del nou suport de fusta de les teles, a més del tractament d’aquestes i el retoc cromàtic de les zones que ho han requerit. Aquesta intervenció finalitzarà amb el retorn de les portes amb la tela al seu emplaçament a l’orgue.L’estat en què es trobaven per l’acció del pas del temps van recomanar una actuació en profunditat per poder conservar aquest important patrimoni religiós de Tarragona.El febrer del 2017 es va presentar en roda de premsa el projecte de conservació i restauració de les monumentals pintures de les portes de l’orgue, úniques per la seva dimensió. Les pintures són obra de Pietro Paolo de Montalbergo, el qual les va realitzar al segle XVI, sembla ser, en col·laboració amb el grec Pere Serafí, extrem que no ha estat confirmat. La seva finalitat era ocultar, quan convenia, en funció del calendari litúrgic, els tubs del cos central de la caixa de l’orgue, de grans dimensions.El pressupost de la intervenció ha ascendit a 110.000 euros, dels quals 50.000 han estat aportats pel Departament de Cultura de la Generalitat, 30.000 per la Diputació de Tarragona i 30.000 per la Fundació Privada Mútua Catalana.L’orgue de la Catedral és renaixentista, va ser construït en la segona meitat del segle XVI i va ser restaurat per darrer cop el 2013. L’última reforma es va fer a uns tallers artesanals d’Holanda, onses van construir els nous tubs.Quan les portes de l’orgue estan tancades, deixen a la vista de l’espectador imatges de l’Anunciació, mentre que, si estan obertes, mostren l’Adoració dels pastors, a l’esquerra, i la Resurrecció, a la dreta.Una de les problemàtiques que ha plantejat la restauració ha estat l’estat de conservació de les teles, que en alguns sectors estaven molt malmeses. A més, s’ha hagut de fer una nova estructura on ancorar les portes perquè, per les dimensions de les portes i el seu pes, feien convenient substituir les originals.El resultat final de la intervenció en les teles dóna lloc a la recuperació dels colors de les pintures del segle XVI i les formes dels elements, que en alguns sectors eren gairebé imperceptibles per l’acumulació d’elements nocius, com ara el fum provinent de les espelmes.