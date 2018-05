La dieta dels Jocs Mediterranis de la mà del Tarragona dTapes

La 9a edició de la ruta gastronòmica es realitzarà del 14 de juny a l’1 de juliol i col·laboraran 37 establiment

31/05/2018 a les 17:49

Un trenet exclusiu per la ruta i l’elevada qualitat de les tapes, seran les característiques principals de la 9a edició del Tarragona dTapes, que es durà a terme del 14 de juny a l’1 de juliol.Com a novetat d’enguany, les dates de la ruta han canviat. Des de l’organització han fet que coincideixi amb els Jocs Mediterranis 2018, «volem que la ruta sigui el complement gastronòmic dels Jocs», afirma el vicepresident de l’Associació d’Empresaris i Hostaleria de Tarragona (AEHT), Carlos Segarra. A més, l’itinerari s’ha ampliat fins a la Marina Port Tarraco, i una línia de trenet unirà el barri del Serrallo amb aquesta zona exclusivament pels clients de la Tarragona dTapes. Un total de 37 establiments seran els participants en aquest itinerari gastronòmic. Els consumidors hauran de realitzar un mínim de 18 tapes per poder votar i optar a un obsequi i el restaurant guanyador, rebrà un premi directe per part del col·laborador Mortiz.Per relacionar-ho encara més amb l’esdeveniment esportiu de l’any, cada tapa estarà apadrinada per un esportista tarragoní campió d’Espanya en la seva modalitat. Al tapòdrom apareixerà la tapa amb una breu ressenya de l’esportista apadrinador i serà traduïda a l’anglès i francès per l’Oficina de Turisme. «Per arribar als estrangers que vinguin als Jocs», manifesta Segarra. Les fotografies del llibret van de la mà del tarragoní, Pep Escoda, fet que «li dóna un plus de qualitat» afirma el vicepresident. Després que la ruta no es fes l’any passat, enguany arriba amb un preu de 3 euros –tapa i beguda– i amb un relleu de direcció, la Cambra de Comerç només col·laborarà i ara s’encarregarà l’AEHT. Totes les tapes han estat supervisades per l’Escola d’Hostaleria de Cambrils per garantir la màxima qualitat.