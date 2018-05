L'Ajuntament destina 400.000 euros a millorar les instal·lacions de 16 centres educatius

Les principals inversions les rebran El Miracle i l’Escola Bonavista, amb més de 100.000 i 90.000 euros respectivament

Actualitzada 31/05/2018 a les 12:47





ACTUACIÓ

PRESSUPOST





Escola Bonavista:

91.378,14 €





Escomeses noves aigua i llum





Mur de grades a punt de bolcar





Cornisa amb esquerdes ceràmiques a punt de caure (ja es va fer una actuació emergència)





Escola Campclar:

751,63 €





Escrostonament de revestiment de sostre





Escola Cèsar August:

40.483,95 €





Rampa d’entrada





Rampa cuina





Desaigües





Lavabos –sostres diversos





Col·lapse mur de totxana





Ampliació pati i portes emergències





Escola Miracle:

103.313,81 €





Cornisa amb esquerdes i escrostonament





Retirada canaleres de fibrociment i dipòsit





Enfonsament de la coberta





Estructura coberta i de façana





Oxidació i escrostonaments en façana





Fissura per assentament d’estructura





Esquerda per dilatació





Caseta del gas





Reixa finestra





Escola Pau Delclòs:

33.661,16 €





Diverses actuacions en façanes, cobertes,..





Paret compartida EMM i Pau Delclòs amb problemes a les bigues





Banys planta 3a





Escola Els Angels:

12.875,58 €





Deficiències en estructures, pistes i instal·lacions diverses





Escola Sant Salvador:

35.189,59 €





Canvi de caldera de gasoil a gas edifici antic institut





Subjecció porteria





Escola Torreforta:

25.670,75 €





Cornisa amb esquerdes i escrostaments Ajuntament





Arranjament de la instal·lació elèctrica





Substitució vidres trencats





Escola Marcel·lí Domingo:

26.701,74 €





Mur de jardineria amb perill de bolcament





Esquerdes i escrostaments de porxo (retirar)





Retirar Joc infantil en mal estat





Globus d’il·luminació





Dos circuits de calefacció (s’ha canviat 1 dels tres)





Canviar tub de sortida de fums de la caldera





Lavabos infantil





Reparació i millora cambres sanitàries





Escola Sant Pere i Sant Pau:

705,55 €





Arranjament de la tanca





Escola Saavedra

201,59 €





Retirada tubs sauló, subjecció porteria





Escola Pax

907,98 €





Xapa en paviment de cuina





2. Vidre classe P5-B





Escola Serrallo

2.253,44 €





Plaques de fals sostre trencades





Tanca i mur en mal estat





Escola Mediterrani

1.771,01 €





Eliminar ferros pati costat mur





Escola Municipal de Música:

22.354.78 €





Insonoritzacions aules





Sonoritzacions sala actes





Institut Municipal d’Educació de Tarragona:

1.808,18 €





Adequació llums i climatització sala tècnics











TOTAL:

400.028,88 €



































































































































































































































































































































































































































Un total de setze centres educatius se sotmetran a obres de millora durant aquest estiu. En total, l’Ajuntament de Tarragona destinarà 400.000 euros a aquests treballs a través de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. Els centres que rebran les principals inversions seran El Miracle, on s’invertiran 103.313,81 euros, i l’Escola Bonavista, que rebrà 91.378,14 euros.En concret s’actuarà a catorze escoles de la ciutat, a més de l’Escola Municipal de Música i la seu de l’IMET, a l’avinguda Ramón y Cajal. Les actuacions preveuen una millora o reforma de les instal·lacions a diferents nivells, en alguns casos en l'estructura dels equipaments mentre que en d'altres s'actuarà per millorar la instal·lació de serveis o elements concrets com lavabos o equipaments infantils i esportius. Les escoles que comptaran amb un import econòmic més elevat per a introduir-hi millores són El Miracle (103.313,81 euros), Bonavista (91.378,14 euros), Cèsar August (40.483,95 euros) i Pau Delclòs (33.661,16 euros).L’Ajuntament ha decidit les actuacions a dur a terme i la seva jerarquització arran dels resultats d’una auditoria a tots els centres de la ciutat que va tenir lloc la tardor del passat 2017. Amb aquesta auditoria, l«l’IMET pretén cobrir amb excel·lència les necessitats més immediates, classificar-les, ordenar-les, temporitzar-les», segons el regidor d’Educació de Tarragona, Francesc Roca. L'estudi va servir per determinar l'estat general de les estructures i instal·lacions, així com per determinar les principals propostes de millora.A continuació podeu consultar les actuacions detallades que es duran a terme a cada centre.