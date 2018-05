Els Mossos ja han rebut 31 denúncies de clients afectats pel tancament d'iDental

El nombre de denúncies contra la clínica dental creix ràpidament

Actualitzada 31/05/2018 a les 11:01

El nombre de denúncies contra iDental, presentades per clients de la clínica de Tarragona davant dels Mossos d’Esquadra, està creixent com la bromera. El passat dimarts, l’empresa no va obrir les seves instal·lacions de la Rambla President Macià adduint motius tècnics. Entre la tarda del dimarts i fins ahir al migdia, els Mossos van rebre 12 denúncies, la qual cosa implica que ja s’han posat un mínim de 31 des del dimarts.Per altra banda, el grup de Facebook Afectados iDental Tarragona també ha vist com ha crescut de manera considerable el nombre de membres. El seu administrador, Òskar Xavier Abellán, va manifestar ahir a aquesta redacció que «no s’ha valorat encara la presentació d’una denúncia conjunta», fet que els afectats de Tarragona podrien tenir en consideració. Ahir dimecres, també a la xarxa social, es plantejava l’opció d’organitzar una concentració a les portes de la clínica iDental. «A cada dia que passa coneixem més persones afectades per la mala praxi d’iDental», va remarcar Abellán.