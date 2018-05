Els germans Torres traslladen la seva cuina al davant de l'Amfiteatre romà

Aquest migdia han enregistrat dos programes de ‘Torres en la cocina’, que s’emetran els dies 25 i 26 de juny, durant la celebració dels Jocs Mediterranis

Actualitzada 31/05/2018 a les 20:04

La cuina de Javier Torres i Sergio Torres, popularment coneguts com a germans Torres pel seu programa de TVE, Torres en la cocina, han traslladat aquest migdia la seva cuina al davant de l’Amfiteatre romà de Tarragona. En un marc que tots dos han qualificat d’«incomparable», els cuiners han gravat dos programes especials en motiu dels Jocs Mediterranis, que s’emetran els propers 25 i 26 de juny en l’horari habitual –a les 13:20 hores–. Ambdós han utilitzat productes mediterranis i del territori, i han elaborat una tonyina a la romana, un arròs de galeres i calamarsets i pasta amb cargols de mar.Els germans Torres han elaborat dues receptes pensades «per a esportistes d’elit i també per fer a casa». Hi han inclòs productes del territori, com per exemple nous de Reus, vi de la Denominació d’Origen Tarragona, tonyina de la zona, salsa romesco o cargols de mar. «Ens hem sortit del nostre estil habitual perquè l’ocasió així ho requeria, però hem aprofitat els productes fantàstics que té Tarragona, que gastronòmicament es diferencia molt d’altres llocs», explicaven tots dos.La gravació del programa s'ha dut a terme al Parc de les Granotes, on les càmeres i la presència dels germans Torres han atret diversos curiosos que s'han acostat fins al lloc. Torres en la cocina no s’emet en directe, per tant, els espectadors han pogut comprovar com en un programa de cuina també hi ha preses falses. A més, han comprovat que els plats es cuinen, però el resultat final s’ha preparat amb anterioritat per agilitzar la gravació.Tant el Javier com el Sergio han assegurat que Tarragona és una ciutat «meravellosa» que ja havien visitat en diverses ocasions. «És una parada obligatòria quan anem a veure al nostre pare, que viu a Gandía», explicaven. D’altra banda, quan arriba l’època de calçots, tots dos viatgen fins a Valls per gaudir de la calçotada més tradicional. El pròxim 26 de juny, quan s’emetrà el segon programa que han gravat a Tarragona, els germans Torres inauguraran el seu nou restaurant a Barcelona, al barri de les Corts. S’anomenarà Cocina hermanos Torres i asseguren que es tracta d’«un somni fet realitat», on combinaran investigació, desenvolupament i cuina.