El Minipop arriba carregat de música i activitats al passeig de les Palmeres

Mishima, Joan Masdéu, La Iaia, Mareta Bufona, Ferran Palaui i Intana, entre els artistes que pujaran a l'escenari

Actualitzada 31/05/2018 a les 15:52

El Minipop se celebrarà aquest cap de setmana al passeig de les Palmeres de Tarragona. De l’1 al 3 de juny Tarragona acollirà tres dies de concerts, tallers creatius, teatre, cinema i circ amb vistes al mar.Entre els artistes que oferiran la seva música hi ha Mishima, Joan Miquel Oliver i la La Iaia. La programació musical es completa amb Joan Masdéu, Renaldo & Clara, Mareta Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana. A més, Xavi Artigas i Pau Torrents de Trau desvetllaran els seus referents en una sessió 100% vinil de pop dels 60 i els Superpandas dj’s punxaran des de l’indie més ballable fins a l’electrònica per regalar una altra de les seves nits mítiques al públic.El vuitè Minipop ha generat una gran expectació i per primera vegada s’han esgotat les entrades anticipades 15 dies abans del festival. Només queden els 200 abonaments reservats per taquilla, que es posaran a la venda el divendres a partir de les 10 del matí al mateix passeig de les Palmeres.Enguany el festival també es deixarà veure fora del passeig de les Palmeres. A la plaça Verdaguer de Tarragona amb l’exposició 31 mini instants i el dissabte 1 de juny al migdia la Silent Disco al mercat central de Tarragona.El recinte del Minipop obrirà divendres de 17:30 a 23:30 hores, dissabte de 17:30 a 2h i diumenge d'11 a 15 hores. El divendres a la zona de concerts hi haurà Renaldo & Clara, Joan Miquel Oliver i Da Souza. La jornada acabarà amb el sopar japonès i la Nit Cinema Oriental.Dissabte pujaran a l’escenari TMN, Intana, Mareta Bufona, Ferran Palau, Mishima i La Iaia. A l’espai cinema l’il·lustrador Juanjo Sáez presentarà la mini sèrie Heavies Tendres i es projectaran tots els capítols seguits, i Superpanda’s dj allargaran la nit amb una selecció de cançons memorable.El diumenge també hi haurà la música en directe de Joan Masdéu, que s’afegirà al tradicional esmorzar de l’Espiga d’Or, l’espectacle de teatre de Mireia Miracle i la sessió de Trau dj's.La nova edició del Minipop comptarà amb 26 tallers, amb l’objectiu d’acostar l’art contemporani i apropar els artistes locals tant a petits com adults. Entre aquest hi haurà un taller de cistelleria, un de pasta de dents biològica o amulets fets de flors. També s’hi realitzarà un taller de música on els més petits seran una estrella del rock per un dia, un taller d’estampació stencil, entre d'altres.Es pot consultar el programa d'activitats al següent enllaç