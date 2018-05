El govern de Tarragona defensa que l'informe de la Sindicatura no parla d'il·legalitats contractuals

ERC i Cs hi veuen presumptes «irregularitats» i demanen explicacions a l’equip de govern

Actualitzada 31/05/2018 a les 14:29

L’oposició demana explicacions

La Sindicatura demana una millor planificació a l’Ajuntament

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona defensa que l’informe de la Sindicatura de Comptes relatiu a processos de contractació administrativa fets el 2016 pel consistori «efectua recomanacions de millora i observacions, però en cap cas posa de manifest la realització de cap il·legalitat en la tramitació dels expedients de contractació», segons ha subratllat aquest dijous el primer tinent d’alcalde, José Luis Martín. El document fet públic dimecres revisa processos relatius als Jocs Mediterranis, entre d’altres, i assenyala que alguns d’ells s’haurien pogut portar a terme d’una altra manera. Per exemple, l’informe citava l’adjudicació de les obres de reforma del Nou Estadi o la reforma de diferents espais esportius a Campclar. Des de l’oposició, ERC i Cs sostenen que hi hauria presumptes «irregularitat» i han demanat explicacions a l’equip de govern.El regidor de Transparència, Govern obert, Espais Públics i Contractació, José Luis Martín (PP), ha defensat que l’informe de la Sindicatura no parla d’il·legalitats contractuals. «Cal tenir en compte que la Sindicatura ha seleccionat una mostra dels expedients de contractació tramitats l’any 2016 i dels contractes menors. De l’informe es desprèn que l’Ajuntament de Tarragona ha tramitat correctament els expedients i el que manifesta són recomanacions», ha insistit el regidor.El grup municipal d’ERC-MES-MDC ha demanat explicacions a l’equip de govern pel contingut de l’informe de la Sindicatura de Comptes que apunta a «irregularitats administratives» en diferents processos de contractació de l’any 2016. El seu portaveu, Pau Ricomà, ja ha sol·licitat una reunió amb el regidor responsable de contractació, Jose Luís Martin.Els republicans han mostrat la seva preocupació perquè el document apunta que «a l’Ajuntament de Tarragona li manca rigor i diligència a l’hora de gestionar contractes públics». Després d’haver accedit al contingut del document, Pau Ricomà explica que «les recomanacions que inclou alerten de la manca de planificació i antelació a l’hora de tramitar les pròrrogues dels contractes, una manera de fer que posa de manifest la desídia de l’equip de govern en matèria de contractació». Ricomà ha recordat que el seu grup municipal fa temps que demana «gestionar amb previsió suficient els contractes i les seves pròrrogues, així com l’avaluació del compliment de l’objecte del contracte».Per la seva banda, el portaveu municipal de Cs, Rubén Viñuales, ha exigit una explicació pública a l’alcalde davant la notícia sobre «presumptes irregularitats» en la contractació administrativa dels Jocs Mediterranis i ha assenyalat que l’informe és «un toc d’atenció alarmant per part de la Sindicatura de Comptes». La formació ha recordat «la necessitat d'una fiscalització prèvia així com en temps real de la celebració dels Jocs» i ha justificat que, per aquest motiu, Ciutadans va sol·licitar una comissió informativa sobre l'organització de l'esdeveniment «amb la finalitat de conèixer de primera mà les gestions realitzades pel govern».Viñuales ha avisat que estaran «molt atents a la fiscalització de la contractació dels Jocs el mateix dia de la finalització dels mateixos» ja que «han comportat una despesa molt elevada per a les arques municipals». El portaveu de Cs ha defensat que «els tarragonins tenen dret a conèixer com s'ha dut a terme la gestió dels Jocs» i que «el govern té l'obligació d'informar-ne de manera transparent i urgent».A l'informe s'ha revisat per mostreig els expedients corresponents a la contractació del 2016, les pròrrogues de contractes, revisions de preus i modificacions d'expedients de contractes adjudicats en exercicis anteriors sobre un volum total de 24,09 MEUR.Entre els processos que l'òrgan apunta que s'haurien pogut fer d'una altra manera hi ha l'adjudicació de les obres del projecte de reforma de l'estadi de futbol del Gimnàstic de Tarragona, feta en tràmit d'urgència a finals de novembre del 2016, i en què les obres no es van poder iniciar fins a l'abril del 2017, quan la corporació va aprovar el pla de seguretat i salut. També s'examina la pròrroga a l'adjudicatari del projecte de reforma dels vestidors de la piscina i de la zona de serveis del poliesportiu de Campclar, i se suggereix com s'hauria d'haver resolt l'execució del projecte modificat de les obres de rehabilitació i reforma de Palau Municipal.Per tot plegat, la Sindicatura recomana que l'oferta econòmica, quan no sigui l'únic element a considerar, es configuri com un criteri d'adjudicació rellevant en la contractació, i, en cas que excepcionalment la seva repercussió sigui mínima, es justifiqui suficientment. També que, quan es preparin els plecs, es tingui cura de no introduir elements que puguin induir a error en la presentació de les ofertes per part dels licitadors. Finalment, es recomana, en general, una millor planificació i, en concret, que es faci amb antelació suficient la tramitació de les licitacions per renovar els contractes de serveis i de concessió de serveis prèviament al seu venciment.