Dídac Nadal serà l'alcaldable del PDeCAT a les municipals de 2019

L’actual portaveu del grup al consistori va rebre el suport d’un 93% dels associats que va votar

Actualitzada 31/05/2018 a les 09:27

L’actual portaveu del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a l’Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, serà l’alcaldable del grup a les eleccions municipals de l’any vinent. Així ho va decidir l’Assemblea Local del partit, després de donar suport a Nadal mitjançant unes primàries on només hi havia un candidat. L’altre candidat, Jordi Sendra, es va retirar aquest dilluns amb l’objectiu de donar més força al partit i al mateix Nadal.Dídac Nadal va rebre ahir el suport del 93% dels associats que van anar a votar. A les primàries hi van participar menys de la meitat dels afiliats –69 persones de les 142 censades–. Dels 69 vots, 64 van ser favorables, 4 negatius i només una persona va votar en blanc. «Amb aquest suport, el PDeCAT ja té candidat a l’alcaldia», va dir el president del partit a la ciutat, Albert Punyet.Nadal va agrair en la seva compareixença la retirada de Sendra i també va tenir paraules per l’exportaveu del grup, Albert Abelló, que va morir el passat mes de desembre. «Tots els seus projectes ens els ha entregat i nosaltres els complirem», va dir Nadal.L’actual portaveu del grup a l’Ajuntament va reconèixer que «ens enfrontem a un context dur i difícil», però va assegurar que plantejarà un projecte «trencador» i «per Tarragona». Nadal va criticar la gestió de l’equip de govern liderat per l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, qui durant el seu mandat està realitzant «greus incompliments» de les promeses fetes en campanya electoral.Sobre la llista que l’acompanyarà en els comicis municipals, Nadal va subratllar que «es tractarà d’un equip jove, del PDeCAT i tarragoní». Per últim, no va descartar que el PDeCAT es presenti a les municipals sota les sigles de Junts per Catalunya.