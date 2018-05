Càrites atén més de 18.000 persones el 2017 a Tarragona

L'entiat alerta de la cronificació de la pobresa en un moment en què tenir feina no assegura condicions de vida dignes

Baixen les aportacions solidàries

Càritas Diocesana a Tarragona alerta que la pobresa s'ha cronificat en plena recuperació econòmica i que tenir una feina ja no assegura unes condicions de vida dignes. En la memòria de 2017, presentada aquest dijous, han explicat que l'any passat van atendre 18.058 persones, una xifra gairebé igual que el 2016, un fet que demostra que la desigualtat s'ha cronificat. El director de Càritas a Tarragona, Salvador Grané, ha lamentat que l'organisme continua sent necessari en un context de recuperació econòmica perquè hi ha famílies «atrapades» en la precarietat, no tant com a resultat de la crisi sinó com a conseqüència del model socioeconòmic. Per això, durant el 2018, s'intensificarà el programa d'adquisició d'habilitats i capacitats per la inserció laboral, a més de l'atenció a les persones grans o a la migració i refugiats. A banda de la crida al compromís dels ciutadans, també demanen «coherència» i «sentit de responsabilitat» als governs: «que no hi hagi tant 'atrezzo' ni pantalla per figurar, quan en realitat després no ho acaben fent», ha reblat el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.La memòria de Càritas mostra que la recuperació econòmica no ha afectat per igual a tota la població i que les famílies que abans de la crisi patien condicions de vulnerabilitat són les menys afavorides pel canvi del cicle econòmic, ja que continuen patint els efectes de la recessió econòmica i retallades. D'altra banda, l'organisme afirma que hi ha una realitat d'exclusió social que va més enllà de la crisi econòmica i que es deu al model socioeconòmic vigent. Així, relaten que la recuperació no arriba a totes les famílies, que la desigualtat s'ha convertit en estructural, que el mercat laboral continua tancat per a moltes persones i que treballar no assegura unes condicions de vida dignes.Roig, president sortint de Càritas Tarragona, encarregat de presentar la memòria del 2017, ha assegurat que, en un context de confirmació de recuperació econòmica, hi ha moltes famílies en la precarietat que pateixen d'un dèficit al mercat laboral. «L'atur ha baixat, però cal parar atenció a la situació dels que treballen: els contractes no són suficientment dignes i tampoc les condicions de vida», ha lamentat Roig, que ha afirmat que «la majoria de la població no ha percebut la millora». Així, ha exemplificat que pot haver-hi llars en què el pare no trobi feina, els fills es mantinguin gràcies a beques menjador i que es vegin obligats a recórrer a Càritas. «És la vulnerabilitat cronificada», ha dit.El perfil que atenen amb més freqüència a Càritas és de dona, de mitjana edat, que viu amb parella i que té fills, bé espanyola o magrebina, amb estudis primaris, amb possibilitat de treballar però sense feina i un nivell d'ingressos baix que, bàsicament, ve de pensions no contributives. La manca de feina i les feines mal retribuïdes es troben entre les principals causes de la pobresa actual.Càritas a Tarragona compta amb 1.591 voluntaris actius i 38 tècnics contractats. El 2017, en diferents projectes, s'han fet 72.944 atencions. S'ha atès repetidament a 5.628 persones diferents, que fan que el total de persones beneficiades sigui de 18.058, ja que formen part de la mateixa família que la persona atesa.Els objectius del 2018, presentats pel nou president, Salvador Grané, se centren en l'atenció personalitzada per escollir un itinerari sociolaboral que permeti que la persona pugui trobar una feina digna. Així, se'ls posa en contacte amb empreses que necessiten contractar personal. En total, s'han atès 902 persones en aquest projecte durant el 2017, i s'intensificarà enguany.Finalment, Càritas fa una crida al compromís de la ciutadania. Segons han expressat, les aportacions de solidaritat estan minvant aquest any. Segons Roig, el motiu pot ser la percepció que la crisi ja ha passat i que «no cal ser tan solidaris». En canvi, la cooperació internacional ha augmentat: «no dono al veí de la cantonada i donaré on ho feia abans de la crisi, en països del tercer món o on les circumstàncies són pitjors que aquí», ha explicat.En aquesta línia, Grané ha detallat que «malauradament» Càritas continua sent necessària malgrat el context de recuperació econòmica perquè «hi ha famílies atrapades en la situació de precarietat» a causa del model socioeconòmic: «són condicions inherents al model, i no es poden atribuir només a la crisi».