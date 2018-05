Sáenz de Santamaría inaugurarà dimarts la piscina olímipica

La vicepresidenta havia de fer-ho aquest dijous, però no ho farà a causa de la moció de censura presentada pel PSOE

Actualitzada 30/05/2018 a les 14:03

La vicepresidenta del Govern Espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, inaugurarà el pròxim dimarts dia 5 de juny la piscina olímipica de Campclar. La inauguració tindrà lloc a les 12.30h i acompanyarà a la vicepresidenta del govern espanyol l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.La inauguració comptarà amb la descoberta de la placa protocol·lària, un recorregut per les instal·lacions de la piscina, una exhibició per part de nedadors i nedadores del Club Natació Tàrraco i, per acabar, parlaments de l'alcalde i la vicepresidenta del govern. La piscina de 50 metres acollirà les competicions de natació i waterpolo dels Jocs.Cal recordar que Sáenz de Santamaría havia d'inaugurar aquest dijous 31 de maig aquest equipament, ubicat a l'Anella Mediterrània de Tarragona, però no podrà venir a causa del debat per la moció de censura presentada pel PSOE contra el govern del Partit Popular.