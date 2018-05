L'organització es planteja solucions alternatives davant «l'excés d'ocupació» a la Vila Mediterrània

El director general dels Jocs assegura que durant quatre jornades de competició, hi haurà més esportistes que llits disponibles

Els Jocs Mediterranis, que se celebraran a Tarragona del 22 de juny a l'1 de juliol, poden patir un «excés d'ocupació» en quatre jornades de competició, que obligarien a buscar una «solució alternativa» per a l'allotjament de les delegacions.Segons el director general dels Jocs, Víctor Sánchez, «si les nostres dades són reals, del 25 al 28 de juny tenim excés d'ocupació. No sabem com arribarem». Sánchez ho ha explicat davant l'assemblea del Comitè Olímpic Espanyol (COE) i ha assegurat que encara que es produeixi «una reducció lògica del 10% en la xifra final d'inscrits», l'organització encara estaria «en perill del 25 al 27» de juny.«Si no hi ha més reducció, hem de buscar una solució alternativa», ha apuntat el director dels Jocs.La Vila Mediterrània per a allotjament dels esportistes estarà formada per tres hotels a Port Aventura, amb 3.979 llits. Hi ha dos hotels addicionals a Castelldefels, que acolliran els esportistes de rem i piragüisme, i a Barcelona, que allotjarà els d'hípica.Els Jocs preveuen «un rècord absolut d'inscrits», ha indicat Sánchez, xifra que atribueixen a l'elevat nombre de participants en els esports d'equip. En total hi participaran 13 seleccions masculines i 9 femenines en bàsquet 3x3, 13 i 10 en handbol, 12 i 12 en voleibol, 9 en futbol masculí i 8 i 6 en waterpolo. La llista definitiva d'inscrits es coneixerà el 7 de juny.Espanya participarà en tots els esports del programa (tots olímpics, menys petanca i esquí nàutic) amb 400 esportistes (223 homes i 177 dones) i una delegació total de 609 persones. Seran 26 els països inscrits.Els Jocs tindran «la meitat del pressupost organitzatiu que els Jocs d'Almeria de fa 13 anys», ha dit Víctor Sánchez, sense concretar la quantitat.