L'entrada gratuïta als recintes del Museu d'Història de Tarragona dispara les visites un 48%

L’Ajuntament de Tarragona ha decidit que obrirà les portes del patrimoni sense obtenir res a canvi l’últim dimarts de cada mes

Actualitzada 29/05/2018 a les 19:56

Tots els recintes del Museu d’Història de Tarragona (MHT) van obrir dimarts de manera gratuïta, en el marc de la iniciativa impulsada pel consistori per acostar el Patrimoni a la ciutadania. Això va provocar que les visites al Pretori, la Muralla o el Circ augmentessin un 48% en comparació amb el dimarts anterior, que era de pagament. Fins la una del migdia, els espais del MHT van rebre un total de 1.628 visitants. El dimarts anterior a la mateixa hora, havien entrat 1.100 persones.«Estem molt contents amb la rebuda que ha tingut la iniciativa, esperem que segueixi així cada mes». Eren les paraules de la regidora de Cultura, Begoña Floria, després de conèixer les dades del primer dimarts en què els recintes del MHT obrien de manera gratuïta. La iniciativa busca «obrir el Patrimoni tarragoní a aquelles persones que, pel motiu que sigui, no té recursos per accedir a veure’l». Tot i això, els turistes també van aprofitar aquesta proposta de la regidoria de Cultura. En aquest sentit, Floria apuntava que «també és positiu que els que vénen de fora ho gaudeixin».El Pretori, el Circ i l’Amfiteatre van ser els recintes que més van augmentar l’índex de visites. Als dos primers hi van acudir 533 persones, 228 més que el dimarts anterior. A l’Amfiteatre, l’increment va ser més gran: ahir al matí hi van entrar 659 persones, mentre que la setmana anterior hi havien accedit només 256.Les mesures per acostar el Patrimoni a la ciutadania van més enllà. Les cases Canals i Castellarnau, que fins ara només eren accessibles per a grups amb reserva prèvia, obren el primer dissabte de cada mes per a tothom que vulgui descobrir les històries que amaguen. Aquest mes de maig va ser la primera vegada que succeïa. La intenció de la regidoria de Cultura és que els horaris s’ampliïn en un futur. Cal recordar que l’obertura de les cases Canals i Castellarnau es deu a una reorganització interna del personal. Des de l’arribada de la crisi econòmica, el MHT es va veure amb dificultats per tal de cobrir les places que es perdien per jubilacions i baixes.