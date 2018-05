Entren a robar a tres pisos d'un mateix bloc al carrer Joan Miró de Tarragona

Els lladres van entrar la matinada de dissabte per endur-se joies i diners després de fer ús de marques de plàstic per saber si hi havia gent a casa

«El barri està preocupat»

El barri del Parc Francolí està en el punt de mira dels lladres a la ciutat. Aquest passat dissabte, tres pisos d’un mateix bloc del carrer Joan Miró van ser objecte de robatori. Així ho confirmaven a aquest mitjà els Mossos d’Esquadra, després de rebre les denúncies de les víctimes. Tot i això, alguns veïns no descarten que el nombre sigui superior i que, els propietaris, encara no se n’hagin adonat. L’objectiu dels lladres, com és habitual darrerament, van tornar a ser les joies i els diners en efectiu. Amb aquestes tres incursions, el barri del Parc Francolí suma, en sis mesos, un mínim de quinze robatoris.Els marcadors de plàstic transparents han tornat a ser una eina crucial per poder entrar a tres habitatges del carrer Joan Miró. Els lladres col·loquen aquests elements a les portes. Quan els veïns entren a casa, els marcadors cauen, fet que serveix als lladres per saber que hi ha algú a casa. En cas contrari, els delinqüents entren al pis per robar. «Fa 12 anys que visc aquí i mai m’havien entrat a casa. Vam passar el cap de setmana fora i diumenge, quan vam arribar, vam veure que no podíem ficar la clau al pany i que estava manipulat, però no trencat», explicava una de les víctimes.La majoria dels robatoris que han tingut lloc en els darrers mesos a Tarragona i, concretament, al barri del Parc Francolí, tenen en comú que els lladres utilitzaven les marques de plàstic i buscaven joies i diners. A més, acostumen a entrar en diversos pisos del bloc la mateixa nit. «A nosaltres ens van robar 700 euros en efectiu i joies que ens havien regalat», expressava un dels propietaris, que afegia que «teníem la càmera de fotos i el portàtil a la vista, però no van voler agafar-ho». De fet, segons explicava el mateix, «els Mossos ens van dir que, d’aquesta manera, introdueixen tot allò que han robat a les butxaques per no cridar l’atenció».Els Mossos d’Esquadra estan seguint el cas a través de l’àrea d’Investigació Criminal del Camp de Tarragona. «No està clar si van utilitzar el mètode de la clau mestra», expressaven fonts del cos. Ara per ara, tres persones havien tramitat la seva denúncia per robatori, tal com confirmava la policia autonòmica, però alguns veïns asseguren que van entrar a més habitatges.Des de l’Associació de Veïns del barri van tornar a manifestar la seva «preocupació» pels episodis de robatoris que està patint el barri des de fa alguns mesos. Des del mes de desembre de 2017, hi ha hagut un mínim de quinze robatoris. Al carrer Joan Miró al desembre i dissabte passat, al final de la rambla Francesc Macià els mesos de març i abril i fa dues setmanes al carrer Jaume Vidal i Alcover. Per aquest motiu, l’entitat veïnal es reunirà amb els Mossos amb l’objectiu de rebre consells i tractar la temàtica per guanyar seguretat.