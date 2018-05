Els Mossos reben una vintena de denúncies contra iDental en unes hores

La clínica de Tarragona no va obrir dimarts i, a la porta, va penjar un cartell on es llegia que restaria tancada «fins a nou avís» per «raons tècniques»

Actualitzada 29/05/2018 a les 19:43

«Penso anar als jutjats»

Consells del Govern de l’Estat

Els clients que ahir van anar a la clínica que iDental té a la Rambla President Macià es van trobar amb la persiana abaixada i que no hi havia activitat a l’interior. En un cartell penjat a la porta s’informava «Per raons tècniques romandrem tancats fins a nou avís» i que «per a qualsevol consulta us podeu dirigir» a un número de telèfon nou-cents. Moltes persones van decidir presentar denúncia davant els Mossos d’Esquadra, com recomanen els experts. En qüestió d’unes poques hores s’havien posat més d’una vintena.Un dels afectats que va denunciar a l’oficina dels Mossos va ser Blas Pérez, resident a Lleida, que junt amb la seva esposa María va dir que «hem presentat tota la documentació de què disposem». Aquest client va trucar al número de telèfon d’assistència i, a l’altra banda de l’aparell, li va respondre personal de Clínicas Socident, de Madrid, «que ens ha dit que no tenen res a veure amb iDental». El matrimoni també va trucar a la central de la cadena de la qual es client, «i ens va ser impossible contactar».Si fa dues setmanes la clínica d’iDental de Barcelona va tancar portes, ahir no les va obrir la de Tarragona, després que la setmana passada un elevat nombre de clients rebessin un missatge informant-los que la clínica estaria tancada «per incidències tècniques», cosa que finalment no va succeir. Tot i això, van ser molts els que van adreçar-se a la clínica per demanar el seu historial.En les darreres setmanes han estat significatives les queixes que clients han expressat en relació al servei prestat per iDental. Ahir, Javier Pérez, fill del matrimoni de Lleida, va manifestar a Diari Més que «a la meva mare li van posar una pròtesi provisional el passat Nadal i el dijous, dia 31 de maig, tenia hora per posar-se la nova, però quan avui –per ahir– ha anat a demanar l’historial clínic, s’ha trobat la clínica tancada». Javier també és client d’iDental. En el seu cas, «havien de posar-me un empastament i em van matar el nervi perquè es van equivocar». Javier Pérez va anunciar que «presentaré una denúncia davant del jutjat de Lleida un cop disposi de la documentació».Davant la proliferació de denúncies de clients, de col·legis oficials d’odontòlegs i la incoació de diligències prèvies per un delicte contra la salut pública, com ha fet el Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid, sembla que es comença a posar el fil a l’agulla per frenar una problemàtica que afecta milers de persones.El Ministeri de Sanitat, a través de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan), recomana als afectats pel tancament d’iDental que reclamin mitjançant burofax al centre on estaven sent atesos i, també, demanin els seus historials. En el cas que els clients no obtinguin resposta a la petició dels historials, Aecosan aconsella als pacients que exerceixin els seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). A més, en el cas de vulneració dels drets com a consumidor de la comunitat en la qual resideixi, l’afectat pot reclamar davant les autoritats de consum i de les autoritats sanitàries de la seva regió si s’ha produït mala praxi. Si fos possible, segons els consells d’Aecosan, s’ha de realitzar un peritatge per un professional de l’odontologia i presentar una denúncia davant els jutjats. En cas de tenir l’afectat un crèdit vinculat per finançar un tractament, s’ha d’interposar una reclamació davant l’entitat financera on s’ha sol·licitat i, si aquesta no respon, es pot reclamar davant el Banc d’Espanya. I si s’ha signat un crèdit vinculat abans que hagin transcorregut 14 dies naturals, es pot exercir el dret de desistiment.