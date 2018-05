El CAP Rambla Nova estrena una zona de jocs per als nens

Està dissenyada per rebaixar el nivell d’estrès que suposa pels menors anar amb freqüència al metge

Actualitzada 30/05/2018 a les 15:59

Aprenent sobre diabetis amb Coco

El Centre d’Atenció Pediàtrica Rambla Nova de Tarragona ha inaugurat una zona de jocs educativa Play Zone, un espai perquè els nens s’entretinguin i relaxin abans de la seva consulta mèdica o d'infermeria. Aquesta està dissenyada per rebaixar el nivell d’estrès que suposa pels menors anar amb freqüència a un centre sanitari. La iniciativa respon a un acord entre l’Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona i Lilly, amb l’objectiu d’humanitzar les consultes i promoure de forma divertida i fàcil, a través del joc, la importància d’un estil de vida saludable.El CAP Rambla Nova atén a nens de la ciutat de Tarragona amb pediatres de l’atenció primària i de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. En total, una població de 6.817 usuaris de 0 a 15 anys.El CAP Rambla Nova és un centre pediàtric que visita tot tipus de patologies pediàtriques. Lilly, des de fa molts anys, treballa per donar noves solucions a les múltiples necessitats de les persones amb diabetis, i també en els casos dels nens. Per això, també introdueix il·lustracions en els espais de centres sanitaris sobre aquest tema.L’espai inclou jocs, taules i cadires perquè els nens s’entretinguin i pintin. A més, es posen a disposició dels menors contes educatius protagonitzats per la mona petita Coco, el primer personatge Disney amb diabetis. L’últim llibre de la col·lecció protagonitzada per aquest personatge, publicat recentment sota el títol Anem, Equip Coco! ensenya de manera divertida i senzilla que la diabetis no és un impediment perquè els nens practiquin l’esport que més els agrada.Amb un llenguatge amè i senzill, aquests contes expliquen com Coco pot fer la mateixa vida que altres nens de la seva edat, sempre que es planifiqui i conegui la seva malaltia. El personatge va sorgir gràcies a un acord a nivell mundial aconseguit l’any 2011 per Lilly i Disney per reduir l’impacte de la diabetis en la infància amb un missatge positiu davant de la malaltia.