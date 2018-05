Condemnen Gas Natural a pagar 2,1 milions per l'explosió de l'edifici de la Rambla

L'explosió de gas, que es va produir el 19 de novembre del 2005, va causar la mort de cinc persones

Una mare i els seus tres fills i un professor van morir en l’accident

El Suprem ha condemnat a Gas Natural a indemnitzar amb un total de 2,1 milions d'euros als afectats per l'explosió de gas en un edifici de la Rambla Nova produida el 10 de novembre de 2005, la qual va causar un total de cinc morts -quatre d'ells de la mateixa família-. En aquest succés, un vianant també va resultar ferit a conseqüència de les runes que van caure per l'explosió i es va causar danys en tres vehicles. D'aquests 2,1 milions, 1,6 els pagarà de forma solidària amb Mapfre, que era la seva asseguradora.Gas Natural havia quedat absolta en el judici civil celebrat a l'Audiència de Tarragona l'any 2013, però la sentència es va recórrer. Aquest dimecres, la Sala Primera del Tribunal Suprem ha dictat sentència tot estimant els recursos d'infracció processal i de casació interposats pels afectats per aquest succés.Cal dir que tant la sentència de la primera instància com la dictada per l'Audiència de Tarragona havien estimat parcialment les demandes, exonerant a Gas Natural i a Mapfre, la seva aseguradora, perquè «no s'havia acreditat ni que la fuga de gas s'hagués produït a causa d'un defecte de instal·lació que la companyia hagués hagut de detectar ni que, de haver-se realitzat la revisió reglamentàriament prevista, la explosioó no s'hagués produït».Amb la sentència emesa aquest dimecres, Gas Natural junt a Mapfre haurà de pagar les indemnitzacions per valor de 2,1 milions als afectats.L’explosió de gas es va produir la nit de l’10 de novembre de 2005 a l’àtic número 72 de la Rambla Nova de Tarragona. En aquest sinistre van morir una mare de 37 anys, Olga A.A., metgessa de rehabilitació de l’Hospital Santa Tecla, i els seus tres fills, de 3 i 5 anys i d’un mes i mig d’edat. Per altra banda, també va morir un professor de 47 anys i veí de l’edifici.El marit de la dona i pare dels tres nens va ser ingressat per una crisi d’ansietat i només va patir ferides lleus, ja que en el moment de l’explosió es trobava en una habitació que no es va enfonsar. Per altra banda, un vianant també va resultar ferit a conseqüència de les runes que van caure per l'explosió i es va causar danys en tres vehicles.