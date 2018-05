La gossa Boca ja ha trobat una casa

Boca va ser trobada al costat del seu propietari difunt i tot i els malsons que encara pateix, es troba en perfecte estat amb una nova família

Boca és una gossa que va ser trobada al costat del seu propietari difunt en un pis de la Part Alta de Tarragona. Aquest cas va provocar força rebombori a les xarxes socials, ja que els usuaris es van mobilitzar per trobar-li una nova casa a la gossa després que hagués passat per una situació tan traumàtica.A causa de l’article 17 de la Llei Catalana de Protecció Animal, s’havia d’esperar 20 dies per donar en adopció a la gossa i això va provocar que no es trobés una casa on poder instal·lar-s’hi. De cop va aparèixer l’Eugènia que va escriure a l’Associació GAIA Tarragona, la qual se’n cuidava de la gosseta, per fer el pas per l’adopció. Primerament Eugènia va preguntar per un altre gos vellet, però aquest ja s’havia donat en adopció. Llavors l’associació li va comentar el cas de la Boca, i l’adoptant es va emocionar tant que va decidir acollir-la.En aquests moments Boca forma part d’una família amb dos gatets més. La propietària ha comentat a l’Associació que al principi tenia molts malsons i plorava mentre dormia, això podia ser degut a la situació traumàtica que va haver de viure l’animal però que ara és una gossa molt feliç i molt estimada per tot el poble on viu. A més, la propietària li agradaria col·laborar amb GAIA Tarragona com a casa d’acollida, manifesta l’associació.