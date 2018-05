La Catedral acollirà per primera vegada una donació de sang

Tindrà lloc el pròxim dissabte, a la capella del Baptisteri, entre les 10.30 i les 14 hores

La capella del Baptisteri de la Catedral de Tarragona acollirà, per primera vegada, una campanya de donació de sang. Aquest acte solidari se celebrarà el pròxim dissabte, dia 2 de juny, de les 10.30 a les 14 hores, coincidint amb la jornada festiva de Corpus Christi que tindrà lloc el diumenge. Durant tot el matí, les persones que ho desitgin podran fer la seva donació de sang en un espai tan emblemàtic de la ciutat de Tarragona com és la Catedral.La capella del Baptisteri és la primera que hi ha a la dreta des de l’accés principal del temple. Aquesta iniciativa està impulsada pel Banc de Sang i Teixits, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès. La donació de sang compta amb la col·laboració del Col·legi l’Estonnac, que va acceptar encarregar-se de la difusió de la campanya. La iniciativa té com a finalitat contribuir a augmentar les unitats de sang que precisen els hospitals per poder fer front a les necessitats que genera la seva activitat sanitària.Podran participar en aquest acte solidari que tindrà lloc en un espai tan especial com la capella del Baptisteri aquelles persones que compleixin amb les següents condicions bàsiques: tenir una edat compresa entre els 18 i 70 anys, pesar 50 quilos o més, trobar-se en un estat saludable i, en el cas de les dones, no estar embarassada. Un equip de professionals atendrà tots aquells donants que vulguin tenir una experiència diferent, tant si són habituals com si fan la donació de sang per primera vegada.