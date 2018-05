L'Ajuntament renova la TGN Agenda per convertir-la en multiplataforma

Els actes es podran consultar des de l'aplicació per a mòbil, que serà personalitzable, i des de la web

L’Ajuntament de Tarragona ha convertit la TGN Agenda en un projecte multiplataforma. La TGN Agenda és consultable a través de la descàrrega de l’app gratuïta TGN Agenda, disponible tant per a iOS com per a Android, i a través del nou portal web http://agenda.tarragona.cat Tant la plataforma web com l’app contenen tota la informació dels esdeveniments ciutadans relacionats amb la cultura (teatre, dansa, música, art, cinema, lletres), les festes i les tradicions, el patrimoni i la història, l’esport i la gastronomia i sobre tallers, cursos, xerrades, exposicions, rutes i activitats familiars i adreçades als joves. A més, contenen un cercador que permet filtrar els actes, de manera combinada, per períodes de dates, categories, cicles i ubicacions i, en el cas del web, també per paraules.Els usuaris de l’app podran personalitzar-la, marcant-ne els actes preferits i afegint-los al seu calendari personal; també podran rebre notificacions sobre les novetats seleccionant els temes o categories que més els interessin.D’altra banda, tant la web com l’app contenen informació sobre diversos llocs d’interès, i, així mateix, les persones o col·lectius que dinamitzen esdeveniments poden enviar-ne informació a través d’un formulari inclòs als dos llocs, tot i que també ho poden fer a través del correu tgnagenda@tarragona.cat