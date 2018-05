El Port de Tarragona creu que l'arribada de l'ample de via europeu obrirà nous mercats

El seu president denuncia que han perdut algunes «oportunitats» per la manca d'adaptació de les infraestructures ferroviàries

Actualitzada 29/05/2018 a les 18:00

Problemes en la gestió de les infraestructures

El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, ha assegurat que l'arribada de l'ample de via internacional és «fonamental», tant per a la infraestructura portuària com per al territori. Després que el secretari d'Estat d'infraestructures, Julio Gómez-Pomar, hagi dit aquest dimarts que l'adaptació de la infraestructura ferroviària es produirà a finals del 2020, Andreu ha destacat que serà «un salt endavant molt important» perquè permetrà que el port tingui una millor connexió, cosa que els «obrirà» nous "mercats". De fet, Andreu ha denunciat que el Port de Tarragona ha perdut algunes «oportunitats» al llarg d'aquests anys per tenir un ample de via ibèric. Ha citat el cas d'una empresa automobilística, que va descartar finalment aquest port perquè una de les «exigències» era tenir l'ample de via europeu. En el marc d'un acte sobre el Corredor Mediterrani, Andreu ha recordat que la pèrdua d'aquestes «oportunitats» té impactes en «els llocs de treball i l'economia productiva».El president del Port de Tarragona ha dit que el «trànsit marítim pot generar molta càrrega si després es té connexió per distribuir-la». És en aquest punt on el port té «problemes» perquè el seu ample de via no està adaptat a les exigències d'algunes empreses. És per aquest motiu que Andreu ha remarcat la importància del Corredor Mediterrani, que «aglutina» els territoris amb «el principal PIB» de l'estat. «Es tracta que, en aquesta economia que genera el Mediterrani, tinguem la capacitat d'importar i exportar mercaderies», ha dit.El president del Port de Tarragona, però, ha alertat que és important que se solucionin «els problemes en la gestió d'aquestes infraestructures», després que el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, hagi alertat de la manca de competitivitat de les actuals infraestructures.«És un problema que també ens preocupa a aquells que encara no tenim la infraestructura», ha apuntat. Amb l'arribada de l'ample de via internacional prevista pel 2020, Andreu confia que aquesta «gestió ineficient» es resolgui «en els propers anys». «Una infraestructura sense una gestió eficient no té cap sentit», ha remarcat.