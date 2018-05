El mercadet de la plaça Corsini continuarà obrint només als matins

L’opció d’obrir a les tardes ha estat rebutjada per més del 58% dels marxants

Actualitzada 29/05/2018 a les 15:10

El mercadet de la plaça Corsini continuarà obrint els dimarts i dijous de 7 del matí a 3 del migdia i no obrirà a les tardes. Així ho han decidit els marxants en la consulta participativa realitzada per Espimsa, titular de les parades, ja que més del 58% han rebutjat l’opció d’obrir a les tardes.En concret, un 62,32% dels 77 titulars de les parades del dimarts s’han mostrat en contra d’obrir a les tardes i un 37,66% a favor. Dels 70 titulars de parades dels dijous, un 58,57% estan en contra d’obrir a les tardes i un 41,43% a favor.Les condicions horàries de la tornada dels marxants a la plaça Corsini es van tractar el passat 2 de maig en la darrera reunió de la taula de marxants, formada pels representats de les quatre associacions, la presidenta d’Espimsa i representants del Consell d’Administració. Es van plantejar dues opcions: obrir el mercadet al matí i obrir al matí i les tardes en temporada d’estiu -del 20 de juny al 20 d’agost- i de Nadal -del 24 de novembre al 15 de gener.- Aquestes dues propostes recollien les diferents peticions de les quatre associacions de marxants.Per tal de decidir l’horari, Espimsa va proposar fer una consulta als paradistes en la qual es va establir que un dels requisits per obrir a la tarda era que en votés a favor un mínim del 60% dels paradistes, percentatge al qual no s’ha arribat. La consellera i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, ha comunicat als quatre presidents de les associacions dels marxants el resultat i els ha convocat per a una propera reunió de seguiment.