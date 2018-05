El difícil gest de deixar la cigarreta

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona se suma a la Setmana Sense Fum fent campanya a Reus

Aquest dilluns s’ha fet públic que el consum de tabac a Catalunya ha caigut a mínims històrics. Segons dades de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el consum de tabac continua baixant i l’any passat va assolir l’índex mínim des que es recullen aquestes dades, fa més de 25 anys. En concret, l’any 2017, la prevalença de fumadors diaris i ocasionals en majors de 14 anys va ser del 24%, la xifra més baixa mai registrada.Això no obstant, les patologies relacionades amb el consum de tabac són un dels motius més importants de consulta en l’àmbit sanitari. A la vegada, el tabaquisme està considerat, a dia d’avui, el primer problema de salut pública que es pot prevenir als països desenvolupats.Amb l’objectiu de sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se o d’abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum, cada any se celebra la Setmana Sense Fum. Enguany el lema de la Setmana és «Viu a sac sense tabac», i entre les activitats organitzades hi haurà una Jornada sobre Deshabituació Tabàquica a càrrec del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), mitjançant el seu Grup de Treball (GdT) del Tabac i en col·laboració amb l’Ajuntament de Reus. Així, el pròxim dimecres 30 de maig s’habilitarà una carpa a la plaça Mercadal de Reus, on es durà a terme atenció farmacèutica per part d’’experts en cessació tabàquica. L’horari d’atenció serà de 10 a 14 h., i s’hi pot adreçar tothom sense necessitat de concertar cita prèvia. Allà també es duran a terme determinacions amb proves com ara un test de motivació, un test d’addicció al tabac o una cooximetria, que és una prova senzilla que permet mesurar la quantitat de monòxid de carboni (CO) en l’aire espirat per una persona. A més, es convidarà a tots els fumadors que s’acostin a la carpa a canviar una cigarreta per un xupa-xups.«Deixar de fumar és probablement el més important que una persona fumadora pot fer per millorar la seva salut, independentment de l’edat o dels seus antecedents com a fumador. En deixar de fumar millorarà la seva salut i la dels que l’envolten», asseguren des del GdT. Les dades de l’Agència de Salut Pública apunten que al 2015 es van registrar a Catalunya 9.485 morts atribuïbles al consum de tabac, una xifra que va augmentar lleugerament després d’anys anteriors en què davallava. Cada any deixen de fumar al voltant de 60.000 persones, però encara ho fan 1,5 milions.