Vuit investigats per l'1-O a Tarragona, citats a declarar dimecres

Un grup de suport ha rebatejat la plaça Imperial Tàrraco com a '1 d'octubre'

Actualitzada 28/05/2018 a les 20:10

Vuit persones han estat citades a declarar dimecres davant del jutge pels fets de l'1 d'octubre entre l'Institut Tarragona i la plaça Imperial Tàrraco. Els investigats han explicat aquest dilluns en roda de premsa que encara no saben de què se'ls acusa, ja que a la citació no s'especifica, i consideren que l'acusació serà «a mida». Unes són «culpables d'anar a ajudar a un ferit, d'altres per manifestar-se pacíficament, i d'altres ni tan sols hi eren» a la zona, han assegurat en un manifest signat pel col·lectiu 'Tarragona no té por'. En aquesta línia, afirmen que se'ls ha «escollit» de forma arbitrària per les seves afiliacions polítiques i sindicals: «es tracta d'acusacions falses i a dit per intentar acovardir un poble que lluita». Entre els investigats, que no han desvetllat si es presentaran a declarar, hi ha el regidor de la CUP a Tarragona, Jordi Martí, o el president local d'ERC, Sergi Albarran, que va resultar ferit el dia del referèndum. En un acte de suport, s'ha rebatejat la plaça Imperial Tàrraco com a plaça de l'1 d'octubre.Els investigats apunten a l'existència de «fitxers policials il·legals» que haurien servit per identificar persones «amb lluita política a la ciutat». Per tot plegat, denuncien «la pràctica de control social de caràcter feixista». Els citats són Josep Maria Martorell, Joan Manel Burillo, Jordi Chico, Jordi Romeu, Gianni Sarno, Carlos López i el regidor de la CUP Jordi Martí i el president local d'ERC, Sergi Albarran. Albarran, que va resultar ferit en les càrregues policials a la Imperial Tàrraco l'1-O, va presentar una denúncia del referèndum contra la policia espanyola pels cops que va rebre. Sobre aquesta qüestió, ha explicat que li ha arribat primer la citació com a investigat i ha apuntat que el procés sobre la seva denúncia «està en marxa» però que «hi ha velocitats diferents per segons quines causes».L'altra denúncia dels encausats és que no saben per què se'ls cita a declarar, ja que el motiu de l'acusació és 'Altres', sense cap altra especificació, segons relaten. «Això vulnera el nostre dret de defensa», han criticat. Els vuit investigats estan citats a declarar el dimecres a les nou del matí. Mitja hora abans, s'ha convocat una concentració de suport. Els investigats, amb estratègies i advocats diferents, no han volgut detallar si entraran a declarar davant del jutge o no ho faran.Els investigats, amb altres grups que els han donat suport, s'han solidaritzat també amb els investigats pel 3 d'octubre, pels 39 encausats per la vaga general del 8-N al Camp de Tarragona, pels acusats de difondre la web del referèndum i amb el centenar de persones identificades pels talls de trànsit de Setmana Santa. Com a record als fets de l'1-O a la plaça Imperial Tarraco, han rebatejat l'espai amb el nom de 'plaça u d'octubre' amb un cartell enganxat damunt la placa original.