Una passarel·la unirà el Campus Catalunya i Sant Pere i Sant Pau

S’enllestirà l’any 2019, el seu ús serà per a vianants i bicicletes i forma part del projecte d’urbanització del PP1

Actualitzada 27/05/2018 a les 21:23

En un futur, vial per a cotxes

Una passarel·la de quatre metres d’amplada unirà el Campus Catalunya amb el barri de Sant Pere i Sant Pau. Ho farà salvant l’autovia A-7 i estarà enllestida l’any 2019, en unes actuacions previstes dins el desenvolupament del projecte d’urbanització del PP1 –el Pla Parcial de les anomenades cases Barates–. L’objectiu d’aquest nou equipament és «unir les dues parts de la ciutat», a hores d’ara «travessades i trinxades» per una carretera, segons expressava el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà.El camí de l’Àngel serà l’espai on començarà la nova passarel·la per a vianants i bicicletes que unirà l’Avinguda Catalunya amb el barri de Sant Pere i Sant Pau. «Estem al final del procés del desenvolupament del PP1 i la idea la tenim clara», assegurava Milà. De fet, el projecte el va confirmar a aquest mitjà l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El regidor d’Urbanisme detallava que el consistori ja ha negociat amb els propietaris dels terrenys que formen part d’aquest pla parcial, que la junta de compensació s’ha aprovat i que «s’està acabant el projecte de reparcel·lació». Quan es doni el vistiplau, començaran les obres d’urbanització a la zona, que inclouen la construcció d’aquesta passarel·la per a vianants. «Si les obres comencen a principis de 2019, la passarel·la estarà enllestida en un termini de vuit o nou mesos», apuntava Milà.La construcció creuarà l’autovia A-7 i tindrà «més entitat» que els ponts ja existents per travessar a peu. La seva amplada serà d’uns quatre metres i l’objectiu és que serveixi a la ciutadania en general però sobretot a la comunitat universitària. La passarel·la començarà just al costat del Campus Catalunya i acabarà a un terreny municipal ubicat a l’altra banda de l’autovia, al davant del col·legi Pax. Quant al pressupost, encara no hi ha una xifra exacta, però el regidor pronosticava que «no requerirà d’una inversió molt gran».El projecte de la passarel·la es completarà, tal com preveu el Pla General i confirmava el mateix Milà, amb la construcció d’un vial per a cotxes. Però aquesta nova via, que serviria també per salvar l’autovia, encara no té terminis ni una proposta dibuixada. «Caldrà esperar i desenvolupar la zona», expressava el regidor d’Urbanisme.En els darrers mesos, les passarel·les s’estan convertint en una construcció habitual per desenvolupar urbanísticament la ciutat de Tarragona. En aproximadament dues setmanes, s’inaugurarà la passarel·la que connectarà el centre de la ciutat amb el passeig marítim Rafael Casanova. A més, previsiblement després de l’estiu, el col·legi Teresianes també construirà una passarel·la –de dimensions molt més reduïdes– per connectar el centre amb una llar d’infants i creuar el carrer d’August per sobre, tal com informava aquest mitjà el passat 7 de maig.