Sendra retira la seva candidatura i només Nadal opta a les primàries del PDeCAT

L’Assemblea Local del PDeCAT votarà la candidatura de Dídac Nadal aquest dimecres

Actualitzada 28/05/2018 a les 12:17

Dídac Nadal serà finalment l’únic candidat a les primàries del PDeCAT a Tarragona per tal de convertir-se en l’alcaldable de cara a les eleccions municipals del 2019. L’actual portaveu del grup polític al consistori tarragoní havia de competir contra la candidatura de l’exdiputat del Parlament de Catalunya, Jordi Sendra, que aquest dilluns ha anunciat la retirada de la seva candidatura.Jordi Sendra ha comunicat la decisió a primera hora d'aiquest dilluns en un escrit dirigit als associats del PDeCAT de Tarragona. «És l'hora de la generositat i per a què el candidat a l’alcaldia de Tarragona tingui el màxim suport dels associats del PDECAT de Tarragona per així ser més forts i caminar units, avui us anuncio la retirada de la meva candidatura a l’alcaldia de Tarragona», afirma Sendra en el comunicat.L’Assemblea Local del PDeCAT, on els associats i associades votaran la candidatura de Dídac Nadal, tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 30 de maig. En l’acte hi assistirà la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i del coordinador organitzatiu del partit, David Bonvehí. Nadal haurà d’obtenir més del 50% de suports dels associats que participin en la votació per ser ratificat com a cap de llista del PDeCAT a la capital del Tarragonès.