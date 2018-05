Durant les pròximes setmanes es realitzaran innovacions tecnològiques per millorar la competitivitat i es duran a terme inspeccions i treballs de manteniment

Repsol inicia avui, 28 de maig, una nova parada programada que es desenvoluparà a l'àrea de combustibles del Complex Industrial de Tarragona amb la seguretat com a màxima protagonista. Entre el personal propi i el de les empreses col·laboradores, passaran per les instal·lacions una mitjana diària de 1.200 persones, a més de les 2.700 ja habituals.Aquesta parada suposa la suspensió temporal de l'activitat d'una part del Complex, en concret l'àrea de combustibles. Els treballs que es realitzaran durant les pròximes setmanes s'han preparat durant 24 mesos i permetran realitzar tasques d'inspecció i manteniment, així com tasques de reparació i neteja d'equips. També s'implementaran innovacions tecnològiques. D'aquesta manera, es garanteix un nou cicle d'operativitat de les plantes, la millora de la integritat de les instal·lacions i una major eficiència energètica que incrementarà la competitivitat. Una de les fites d'aquesta parada és la de la substitució d’una columna de 40 metres d'alt, 5 metres de diàmetre i 180 tones de pes, que requerirà la utilització de grues de gran tonatge per a la seva instal·lació.Els treballadors que participen en la parada han seguit cursos de formació en matèria de seguretat de més de 30.000 hores. Aquest volum de persones i treball equival a un total de 400.000 hores/home. Si els treballs de la parada els pogués fer una única persona, hauria de dedicar-hi 400.000 hores que, repartides en jornades de 7 hores, suposarien 157 anys de treball. Aquest tipus de parades de manteniment estan programades i es regeixen per un calendari plurianual.