El dispositiu, que duu a terme els Mossos d'Esquadra, també s'està fent a Barcelona

Actualitzada 28/05/2018 a les 08:58

Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme, des de les 6 del matí d'aquest dilluns 28 de maig, una operació policial contra el tràfic de Marihuana a les comarques de Tarragona i a Barcelona. Pel que fa a la demarcació de Tarragona, el dispositiu s'està realitzant a la urbanització de Cala Romana de la ciutat de Tarragona i a Segur de Calafell.Segons han informat fonts policials al Diari Més, s'estan duent a terme una vintena d'entrades i registres, tot i que no hi ha previsió del nombre de detencions que es faran. L'operatiu està dirigit per l'Àrea Central de Crim organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal i en ell hi participen desenes d'agents. L'objectiu és desmantellar una organització dedicada al cultiu i la distribució de marihuana.