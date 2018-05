L'AAVV de La Catedral denuncia que les voreres del carrer Cavallers tornen a estar trencades

Apunten a la passivitat de la consellera de neteja, Ivana Martínez, que no ofereix solució al respecte

Actualitzada 28/05/2018 a les 12:56

L'Associació de veïns de La Catedral torna a denunciar que les voreres ubicades entre el carrer Cavallers i a la Plaça del Pallol estan trencades després que l'Ajuntament de Tarragona realitzés les tasques de reparació, en diverses ocasions. També denuncien que a més «el vehicle entorpeix la circulació».Jordi Ferré president de l'entitat continua apuntant que «aquestes voreres les trenca el camió de FCC de gran tonelatge que entra per aquest carrer estret per recollir uns petits contenidors de vidre» i afegeix que «l'Ajuntament acaba pagant amb diners públics els desperfectes». Ferré recorda que «no és la primera vegada que passa, cada dos per tres tenim el mateix problema» i es assegura que «ja és hora que els regidors es posin les piles i treballin per la ciutat».Ferré denuncia que malgrat haver traslladat el problema en diverses ocasions a la consellera de neteja, Ivana Martínez, no ha rebut cap tipus de resposta al respecte.