Les quatre diputacions catalanes es reuneixen amb Quim Torra

La Diputació de Tarragona ha estat representada pel seu vicepresident primer Josep M. Cruset

Actualitzada 28/05/2018 a les 18:33

El president de la Generalitat, Quim Torra, s’ha reunit aquest dilluns al migdia amb les quatre diputacions catalanes. En aquesta trobada, la Diputació de Tarragona ha estat representada pel seu vicepresident primer Josep M. Cruset.El Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat ha acollit la reunió, que ha servit per posar al dia al president Quim Torra de l’activitat que actualment impulsen les administracions supramunicipals. De la seva banda, el president ha demanat que les quatre diputacions treballin de forma coordinada amb la Generalitat, amb la voluntat de garantir el desenvolupament del territori català en tots els àmbits.Durant aquesta reunió de treball, de més d’una hora de durada, s’han tractat diferents projectes, on destaca la digitalització del país com a element cohesionador tant en l’àmbit social com l’econòmic.A la reunió hi han assistit la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, els presidents de les diputacions de Girona, Pere Vila, i de Lleida, Joan Reñé; i el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep M. Cruset.