La Professió de Corpus estrena enguany nou recorregut

La festivitat se celebrarà el proper diumenge 3 de juny

Actualitzada 28/05/2018 a les 13:38

La Festivitat del Corpus tindrà lloc aquest diumenge 3 de juny amb novetats. I és que enguany la Professió de Corpus estrenarà nou recorregut que s’iniciarà al Pla de la Seu i es desenvoluparà pels carrers de la Catedral. Aquest canvi ha estat proposat pel Capítol de la Catedral i consensuat amb la regidoria de Cultura i Festes amb l’objectiu de facilitar la circulació dels vianants per l’entorn patrimonial de la ciutat en un circuit més recollit que permetrà decorar l’entorn tot fent-lo més acollidor per potenciar aquesta festivitat.Pel que fa al programa d’actes, A les 18.45h, els elements del Seguici de Corpus —el Magí de les Timbales, Negritos, Gegants Moros, Gegants del Cós del Bou - Antics de la Ciutat— arribaran al Pla de la Seu. Tothom els podrà veure fins a l’inici de la Professó de Corpus, que s’iniciarà des d’aquest punt a les 19.15h. Els elements aniran acompanyats musicalment dels grallers Quatre Garrofers, de l'Esperidió i Sonagralla. L’itinerari començarà al Pla de la Seu, seguint pel carrer de les Coques, Sant Pau, Pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles i Pla de la Seu. En acabar el recorregut, els elements festius tornaran cap a la plaça de la Font, on ballaran els Negritos i Gegants i es repartiran les tradicionals coques de cireres.