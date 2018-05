La moció de censura a Rajoy ajorna la inauguració de la piscina olímipica

Soraya Sáenz de Santamaría havia de presidir l’acte, però haurà de quedar-se a Madrid

Actualitzada 28/05/2018 a les 18:06

La inauguració de la piscina olímpica, on es desenvoluparan les competicions de natació i de waterpolo durant els Jocs Mediterranis Tarragona 2018, queda ajornada sine die.Aquest dijous era el dia indicat perquè una de les instal·lacions més ambicioses de totes les que s’han construït o remodelat amb motiu dels Jocs veiés la llum de forma oficial, però la moció de censura que el PSOE ha presentat al president del Govern, Mariano Rajoy, motiva el canvi de data. El fet és que la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, havia de ser l’encarregada de presidir l’acte, a l’Anella Olímpica del barri de Campclar, però les seves obligacions polítiques l’impediran desplaçar-se cap a Tarragona.Sáenz de Santamaría, igual que els seus companys de Govern, haurà d’assistir al debat d’investidura en el qual es vol investir al socialista Pedro Sánchez nou president del Govern Espanyol. Segons va determinar la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, el debat es produirà dijous i divendres, amb què serà impossible que Sáenz de Santamaría pugui assistir a l’acte. Com que la piscina olímpica és un equipament que s’ha construït íntegrament gràcies al finançament del Consejo Superior de Deportes, el govern del Partit Popular ha d’estar present a l’acte, amb què, de moment, només s’ha posposat.Segons han assegurat fonts dels Jocs Mediterranis a aquest mitjà, no perilla, en cap cas, una inauguració oficial, ja que simplement s’està buscant una nova data. Ara bé, les prioritats del govern del PP passen ara per intentar solucionar la crisi que s’ha obert amb motiu de la decisió dels socialistes de presentar l’esmentada moció de censura.La piscina olímpica ja està completament acabada i, entre altres, compta amb un disseny molt innovador gràcies a una paret mòbil que permetrà dividir l’equipament en fins a cinc zones diferents, aportant més versatilitat.La piscina servirà, en els seus inicis, per acollir les dues modalitats esportives esmentades pels Jocs, però després quedarà a disposició dels usuaris del Poliesportiu de Campclar, que gestiona el Patronat Municipal d’Esports.